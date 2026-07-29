Una sanción inédita tras la entrada a Gabriel Pec: hasta 180 días sin jugar para Victor Gabriel

El defensa del Internacional estará suspendido un mínimo de seis partidos y no podrá volvera jugar hasta que el delantero del Cruzeiro se entrene, con un límite máximo de 6 meses, tras el duelo en el Campeonato Brasileño

La entrada de Victor Gabriel sobre Gabriel Pec en el Internacional - CruzeiroGlobo Esporte

Una entrada de Victor Gabriel sobre Gabriel Pec ha abierto un debate que trasciende al fútbol brasileño. El defensa del Internacional no podrá competir hasta que el delantero del Cruzeiro vuelva a entrenarse, aunque el castigo nunca podrá superar los 180 días.

La decisión vincula por primera vez en años la duración real de una sanción con las consecuencias físicas de una acción, planteando desde Brasil un debate sobre la dureza de las entradas y su posterior castigo, donde, en este caso, se iguala la sanción del infractor con la recuperación del lesionado.

La entrada de Victor Gabriel que fracturó la tibia de Gabriel Pec

Todo comenzó el 22 de julio en el estadio Beira-Rio. Internacional y Cruzeiro disputaban la decimonovena jornada del Campeonato Brasileño cuando Victor Gabriel, incorporado al descanso, fue expulsado con tarjeta roja directa por una dura entrada sobre Gabriel Pec.

El defensa llegó con la planta del pie a la altura de la pierna izquierda de su adversario. El árbitro reflejó en el acta que había utilizado una fuerza excesiva durante la disputa del balón, mientras que la Fiscalía deportiva calificó posteriormente la acción como desproporcionada y temeraria.

Gabriel Pec tuvo que abandonar el campo. Las primeras imágenes mostraron un corte importante, pero las pruebas médicas posteriores confirmaron una fractura en la tibia izquierda que obligó al atacante a pasar por el quirófano. Su recuperación podría prolongarse entre tres y cuatro meses.

La lesión se produjo, además, en un momento especialmente doloroso para el futbolista. Pec acababa de regresar a Brasil después de que el Cruzeiro cerrase su incorporación desde Los Angeles Galaxy, tras una venta histórica para el club estadounidense.

El atacante había dejado la MLS después de registrar 43 goles y 28 asistencias en 101 encuentros. Su primer partido como titular con el Cruzeiro acabó con una fractura y una retirada en camilla.

Victor Gabriel no volverá hasta que Pec se entrene

La Sexta Comisión Disciplinaria del Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil juzgó a Victor Gabriel el 28 de julio. La resolución impone una suspensión inicial de seis partidos y prolonga el castigo hasta que Gabriel Pec pueda reincorporarse a los entrenamientos.

La medida cuenta con un límite máximo de 180 días. Por tanto, si Pec tarda tres o cuatro meses en volver, Victor Gabriel permanecerá suspendido durante todo ese periodo. Si el delantero se recupera antes de que el defensa cumpla los seis encuentros, seguirá vigente la sanción mínima establecida.

El Cruzeiro tendrá que comunicar oficialmente al tribunal cuándo su futbolista está preparado para volver a entrenarse. No será necesario que reaparezca en un partido ni que recupere su mejor estado físico: bastará con la autorización médica para regresar al trabajo con el equipo.

El artículo 254 del Código Brasileño marca un precedente en el fútbol

La sanción no ha sido creada específicamente para este caso. Está contemplada en el artículo 254 del Código Brasileño de Justicia Deportiva, que establece un castigo ordinario de uno a seis partidos por una acción de juego violento.

Su tercer apartado permite ampliar ese periodo cuando el jugador afectado queda incapacitado para practicar el deporte como consecuencia de una entrada de especial gravedad. En esas situaciones, el infractor puede continuar suspendido hasta que el lesionado vuelva a entrenarse, siempre dentro del límite de 180 días.

La aplicación de la medida no es automática, sino que depende de la interpretación de los jueces. De hecho, el relator del caso defendió inicialmente una sanción de seis encuentros sin vincularla a la recuperación de Pec. Consideró que la acción había sido violenta e imprudente, pero descartó que existiera intención de lesionar.

El fallo sobre Gabriel Pec puede convertirse así en una referencia para futuros procesos en Brasil. No obliga a que todas las lesiones graves generen sanciones equivalentes, pero ofrece a los tribunales una resolución sobre la que construir nueva jurisprudencia.

Victor Gabriel no quiere la 'ley del talión'

La Fiscalía defendió la medida por dos motivos: la equidad deportiva y su efecto preventivo. Su argumento sostiene que un equipo no debería recuperar rápidamente al autor de una acción violenta mientras el rival pierde durante meses al jugador lesionado.

También considera que una sanción ligada al daño puede hacer que los futbolistas midan mejor los riesgos antes de realizar entradas especialmente peligrosas. No se castigaría únicamente la intención, sino también la imprudencia y sus consecuencias.

La defensa del Internacional presentó la posición contraria. Comparó la extensión del castigo con la denominada 'ley del talión' y recordó que Victor Gabriel alcanzó primero el balón, no actuó con intención de lesionar y mostró un arrepentimiento inmediato.

Ese criterio plantea otra cuestión jurídica: dos entradas prácticamente idénticas podrían recibir sanciones muy distintas dependiendo de la resistencia física del jugador golpeado, la gravedad final de la lesión o la velocidad de su recuperación.

Victor Gabriel compareció emocionado y explicó que había calculado mal su intervención debido al estado mojado del césped. “Fue un lance totalmente desafortunado. Le pedí disculpas y me puse a su disposición”, declaró el defensa, quien aseguró haber pasado varias noches sin dormir.