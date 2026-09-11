Renato Sanches, el inesperado refuerzo que puede acabar en el Getafe

Renato Sanches podría convertirse en uno de los grandes nombres del mercado de agentes libres en España. El portugués, de 29 años y sin equipo tras salir del PSG, negocia con el Getafe

El mercado de agentes libres puede dejar uno de los movimientos más llamativos de las últimas semanas. Renato Sanches, a sus 29 años, está en conversaciones avanzadas con el Getafe y, según Foot Mercato, el centrocampista portugués habría colocado al conjunto azulón por delante de otras opciones.

El futbolista se encuentra actualmente sin equipo después de que el Paris Saint-Germain decidiera poner fin a su vinculación tras su última cesión al Panathinaikos. En Grecia tampoco consiguió recuperar la regularidad que durante años se le ha resistido, pero ahora podría tener una nueva oportunidad en LaLiga.

Renato Sanches vuelve a estar en el mercado

Su nombre todavía está ligado a aquella etiqueta de gran promesa del fútbol europeo que le acompañó desde muy joven. Con solo 18 años irrumpió en el Benfica y rápidamente se convirtió en uno de los grandes talentos del continente.

Su explosión llegó en 2016. Renato Sanches fue titular con Portugal durante la Eurocopa que terminó conquistando el combinado luso y recibió el premio al mejor joven del torneo. Unos meses después, además, fue reconocido con el Golden Boy, confirmando las enormes expectativas que existían alrededor de su figura. El Bayern Múnich no tardó en apostar por él y se hizo con sus servicios. Sin embargo, su aventura en Alemania estuvo lejos de lo esperado. No consiguió asentarse y terminó saliendo cedido al Swansea.

Fue en el Lille donde volvió a recuperar parte de su mejor versión. Allí encontró continuidad, mostró de nuevo su potencia y capacidad para romper líneas y terminó conquistando la Ligue 1 en 2021. Aquella temporada volvió a ponerle en el radar de los grandes y el PSG decidió apostar por su fichaje.

Las lesiones frenaron su carrera

Su etapa en París tampoco terminó de despegar. Las lesiones y la falta de continuidad se convirtieron en una constante para un futbolista cuyo despliegue físico había sido precisamente una de sus grandes virtudes.

Después llegaron diferentes cesiones. Pasó por la Roma, regresó al Benfica y finalmente jugó en el Panathinaikos. En ninguno de esos destinos consiguió encadenar el número de partidos necesario para recuperar definitivamente el protagonismo que tuvo en sus primeros años. Ahora, con 29 años y libre, Renato Sanches vuelve a aparecer como una oportunidad de mercado.

El Getafe busca más fondo para la Conference

El posible aterrizaje en el Getafe encajaría además con una de las necesidades que José Bordalás ha señalado durante las últimas semanas. El conjunto azulón afrontará esta temporada competición europea con su participación en la Conference League y el técnico ya ha advertido de que considera corta la plantilla.

Renato Sanches aportaría experiencia internacional, recorrido y una capacidad física que encaja con el perfil que suele buscar Bordalás. También ofrecería una dosis de talento diferente a la plantilla azulona si consigue recuperar la continuidad que le ha faltado en los últimos años.

El portugués tendría así una nueva oportunidad para relanzar una carrera que comenzó apuntando a lo más alto. Y el Getafe podría convertirse en el escenario inesperado para que Renato Sanches intente demostrar, una vez más, que todavía queda mucho de aquel futbolista que deslumbró con 18 años.