Stuani sigue siendo el sostén del Girona a sus 39 años

El delantero uruguayo ha sido el máximo goleador del equipo en 2025 y decisivo en la lucha por la permanencia, en un Girona con serios problemas ofensivos

Cristhian Stuani cumplió 39 años hace algo más de dos meses. Lo celebró como siempre ha entendido el fútbol: marcando goles. El delantero uruguayo, símbolo de Montilivi y referente absoluto del vestuario, ha sido el máximo goleador del Girona en 2025, en una temporada marcada por la escasez ofensiva del equipo y por la necesidad de cada tanto como si fuera oro.

Stuani ha firmado 11 goles en lo que va de año, más del doble que el segundo máximo anotador del equipo, Viktor Tsygankov, que suma cinco. Una cifra aún más llamativa si se tiene en cuenta el contexto: el Girona ha marcado solo 38 goles en 41 partidos, una producción muy limitada para un equipo que ha vivido gran parte del curso al límite de la clasificación.

Goles que valen puntos

Más allá de los números, el valor de Stuani está en el momento en el que llegan sus goles. El uruguayo ha sabido aparecer cuando el equipo más lo necesitaba, repartiendo sus tantos para maximizar puntos en tramos de auténtica agonía. Sus 11 goles llegaron en apenas diez partidos, muchos de ellos con el marcador en contra o en escenarios límite.

Dobletes ante Espanyol y Valencia sirvieron para rescatar dos empates que parecían imposibles. Un tanto frente al Betis maquilló una derrota dura. Otro ante el Leganés parecía dar una victoria clave hasta que una pérdida absurda en el descuento lo echó todo a perder. Y ya en mayo, sus goles contra Valladolid y Mallorca fueron determinantes para sellar la continuidad en Primera. Incluso en Anoeta marcó para empatar provisionalmente, aunque el equipo acabaría cayendo.

En total, los goles de Stuani significaron siete puntos directos en el tramo decisivo de la temporada. El Girona terminó con 41 puntos, solo uno más que el Leganés, primer descendido. Una diferencia mínima que explica su impacto.

El contraste con el resto de delanteros

El rendimiento del ‘7��� contrasta de forma brutal con la aportación del resto de atacantes. Abel Ruiz y Miovski, fichados para competir incluso en Champions, solo han marcado un gol entre los dos en todo 2025. Una cifra que explica por qué Stuani, a sus 39 años, sigue siendo imprescindible.

El uruguayo completó su año con goles en Copa y Liga que apenas tuvieron premio colectivo, pero sí reforzaron su condición de salvavidas constante. Mientras tanto, el Girona ha repartido sus 38 goles entre 14 futbolistas distintos, una dispersión que evidencia la falta de un referente claro… más allá de él.

Un nombre propio en Montilivi

Tsygankov, Vanat, Asprilla u Ounahi han tenido momentos de brillo, pero ninguno ha sido tan determinante ni tan constante. Pasan los años, cambian los proyectos y llegan nuevos fichajes, pero en Montilivi el gol sigue teniendo un nombre propio y no es otro que el de Cristhian Stuani.