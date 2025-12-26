La siguiente salida en Las Palmas después de la de Jaime Mata

El cuadro canario anunció hace algunos días la salida del ex del Getafe. El siguiente según apuntó Marca será Marc Cardona

Las Palmas ha terminado el 2025 en un gran momento tal y como reflejan los 34 puntos en las primeras 19 jornadas del campeonato de Segunda división. Ahora los de Luis García descansan para volver con las pilas cargadas el próximo 4 de enero ante el Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio.

Las Palmas tendrá un equipo muy diferente en la segunda mitad de la campaña respecto a los que empezaron el curso ya que los canarios ya han anunciaron el pasado 17 de diciembre la llegada del atacante colombiano Nicolás Benedetti y también estaría muy cerca de incorporar al extremo del Espanyol, Antoniu Roca.

Primero Jaime Mata, ahora Marc Cardona

En Las Palmas también ha habido salidas, como la que se anunció hace algunos días con Jaime Mata, que tras pasar por Girona, Real Valladolid, Getafe (donde ha desarrollado gran parte de su carrera) y llegar al cuadro canario en el verano de 2024, se marcha de Gran Canaria viviendo una gran sequía goleadora que solo le permitió marcar en Copa del Rey el pasado curso.

Pero parece que esta no será la última salida en Las Palmas ya que según apunta el diario Marca, el siguiente en la rampa de salidas es Marc Cardona. El delantero de 30 años, que se formó en la cantera del Barcelona y que ha pasado por Eibar, Osasuna, Mallorca y una experiencia en Países Bajos, llegó a Las Palmas en el verano de 2022 como agente libre.

Marc Cardona vivió su mejor temporada en Las Palmas en la del ascenso a Primera de la mano de García Pimienta, donde participó en 36 encuentros de Segunda división con siete goles. En la siguiente, ya en primera, jugó 26 partidos, marcó cuatro tantos y repartió una asistencia. De ahí en adelante su papel en Las Palmas se ha ido diluyendo y el pasado curso solo tuvo 11 participaciones en Liga y esta temporada acumula seis con un total de 134 minutos.

El contrato de Marc Cardona

El contrato de Marc Cardona finaliza el próximo 30 de junio por lo que la intención de Las Palmas es la misma que tuvo con Jaime Mata, llegar a un acuerdo para su rescisión y que su dorsal se quede libre para la inscripción de otro delantero en Gran Canaria. Las Palmas busca un delantero tal y como apuntó en su última intervención el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez y es que salvando el último partido ante la Cultural Leonesa, los canarios no están sobrados de gol.

Las cifras de goles de Las Palmas en lo que va de temporada asciende a 23 goles en 19 jornadas. Solo el Cádiz, entre los equipos que están en ascenso directo o play off, lleva menos goles que los canarios. Como dato, Las Palmas solo ha marcado dos o más goles en cuatro de las 19 jornadas de Liga que lleva disputadas.