Paco López echa del vestuario del Leganés a los pesimistas: "Si hay gente así, la queremos fuera"

El técnico del cuadro pepinero también respondió a las palabras del presidente Luhnow hace escasos días en las que criticaba la falsta de rendimiento de algunos fichajes

El Leganés tiene el próximo domingo una prueba de fuego ante un Real Zaragoza que suma dos triunfos consecutivos y que se podría decir que está en el mejor momento de la temporada, a pesar de seguir siendo colista de LaLiga Hypermotion. El Leganés está en una situación complicada pero no límite ya que aún tiene cierto margen con el descenso. Este viernes, Paco López, habló en la previa del encuentro ante los maños de qué tipo de jugador no quiere en el vestuario y fue muy claro: los pesimistas.

Paco López no quiere pesimistas en el Leganés

Paco López dejó claro que no quiere que aparezca el pesimismo en el vestuario del Leganés aunque remarcó que de momento no hay nadie así: "Pero insisto en que ahora mismo en el vestuario tenemos una máxima: la negatividad y el pesimismo, si hay gente así, la queremos fuera del vestuario. De momento no la hay. Esa es nuestra máxima y vamos a seguir adelante en nuestras convicciones".

El técnico del Leganés también trató de matizar las palabras de Jeff Luhnow que criticó la falta de rendimiento de algunos fichajes del pasado verano: "No sé en qué contexto lo dijo. Habría que preguntarle a él. Pero sí es una evidencia, y lo hablamos cada día en el vestuario, que siempre se puede dar más, que siempre podemos estar mejor, que siempre podemos mejorar. Por ahí no hay ninguna duda. Conociendo al presidente, creo que más bien se refiere a jugadores que han sufrido lesiones o de los que esperábamos que se recuperaran antes. Seguramente vaya por ahí, pero habría que preguntarle a él. No creo que sea nada negativo. Insisto en que lo mejor que tiene este club es que vamos de la mano y que el rendimiento de los futbolistas debe seguir subiendo".

Siguiendo con las palabras del presidente, Paco López también dejó claro que no piensa más allá del propio día a día y en su cabeza no entra mirar al mercado de fichajes de invierno: "Yo no me paro a pensar en el futuro. Para mí eso es futuro. Me paro a pensar en el día a día, en el hoy y en el próximo partido, que es el Zaragoza. No le doy más vueltas".

Paco López confiesa que trata de aislarse sobre los rumores de su futuro

El técnico del Leganés confesó que no había leído la entrevista a Luhnow hasta instantes antes de empezar la rueda de prensa y que prefiere aislarse para centrarse en su trabajo: "Voy a ser sincero. Justo antes de entrar me han comentado que el presidente hizo una entrevista. Me acaba de llegar por WhatsApp, pero no he tenido tiempo de verla. Trato de aislarme de lo de fuera porque sé que me puede afectar. Mi foco está siempre en el trabajo, en que los jugadores mejoren, en que el equipo mejore, en ayudar al club a crecer, en darle alegrías a los aficionados, en cambiar los resultados. Ahí está mi foco y es donde disfruto. Lo demás… uno no es tonto y ya intuye lo que se dice y lo que se genera cuando los resultados no funcionan. Pero trato de aislarme".