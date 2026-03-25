Ancelotti defiende a su selección: "Los centrales tienen nivel para estar en el Mundial"

Carlo Ancelotti analiza el momento de Brasil antes de medirse a Francia, con Vinicius Junior como gran referente y la ausencia de Neymar en el foco

La Selección de Brasil ultima su preparación para el amistoso frente a Francia con la mirada puesta en el futuro inmediato. En la previa, Carlo Ancelotti y Vinicius Junior analizaron el momento del equipo y los retos que se avecinan.

Un ensayo exigente ante Francia

El técnico italiano destacó la dificultad del rival, subrayando el potencial de figuras como Kylian Mbappé. Para Ancelotti, el conjunto francés representa una prueba de máximo nivel, con velocidad, calidad ofensiva y una gran capacidad de definición.

En ese sentido, el seleccionador insistió en la importancia de mantener el equilibrio táctico durante el encuentro. La idea pasa por controlar el ritmo del partido, combinar posesión con transiciones rápidas y minimizar los espacios ante jugadores determinantes.

La ausencia de Neymar, en el foco

Uno de los temas centrales de la comparecencia fue la no convocatoria de Neymar. Ancelotti evitó la polémica y aseguró que respeta todas las opiniones, recordando que en el fútbol no existen verdades absolutas.

El entrenador dejó claro que su criterio se basa en el rendimiento actual y el estado físico de los jugadores. Aunque la ausencia del ‘10’ ha generado debate, el mensaje del técnico apunta a priorizar la competitividad y la forma física en esta fase previa al Mundial.

Ajustes tácticos y búsqueda del once ideal

Durante los últimos meses, Ancelotti ha trabajado en definir el sistema más adecuado para la plantilla disponible. El amistoso ante Francia servirá como una prueba clave para afinar detalles y evaluar el rendimiento colectivo.

El seleccionador destacó la necesidad de combinar organización defensiva con creatividad en ataque. Brasil aspira a ser un equipo versátil, capaz de dominar con balón o de castigar al contragolpe según lo requiera el partido.

Dudas físicas y gestión de la plantilla

Otro de los puntos abordados fue el estado físico de varios futbolistas. Jugadores como Marquinhos llegan con molestias, aunque podrían estar disponibles en los próximos compromisos.

Ancelotti reconoció que el calendario actual dificulta la preparación, con pocos días de entrenamiento y una acumulación constante de partidos. Por ello, el cuerpo técnico apuesta por priorizar la calidad de las sesiones y la planificación estratégica.

La defensa, casi definida

En cuanto a la línea defensiva, el técnico dejó entrever que la base de centrales está prácticamente decidida. Nombres como Bremer, Ibáñez o Léo Pereira forman parte de la evaluación final.

La intención es llevar al Mundial un grupo reducido pero sólido, con cuatro o cinco centrales capaces de adaptarse a distintos escenarios de juego.

Confianza en el potencial de Brasil

Más allá del análisis del rival, Ancelotti transmitió confianza en el nivel de su equipo. Considera que Brasil cuenta con suficiente talento para competir de tú a tú contra cualquier selección.

Con figuras como Vinicius liderando el ataque, la ‘canarinha’ busca consolidar una identidad basada en talento, equilibrio y eficacia. El amistoso ante Francia será una oportunidad clave para medir ese progreso y acercarse al objetivo de llegar en plenitud a la gran cita mundialista.