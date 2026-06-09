Convocatoria de Marruecos para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El país que dirige Mohamed Ouahbi afronta un nuevo Mundial después de conseguir su mejor resultado histórico en la última edición de 2022, por lo que Marruecos presenta una convocatoria con jugadores como Abde, Bono, Brahim Díaz o Ayoub El Kaabi para tratar de sorprender en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a punto de comenzar. Sólo faltan un par de días para poner fin a una espera de cuatro años. Este miércoles 11 de junio arranca de forma oficial una nueva edición de la competición más prestigiosa en el fútbol de selecciones y los países ya se preparan para tratar de pelear por el título mundial. Una cita que será clave para Marruecos, después de firmar su mejor resultado histórico en la pasada edición.

Marruecos fue una de las grandes sorpresas en 2022, cuando lograron el cuarto puesto en el Mundial consiguiendo así su mejor resultado en esta competición. Ahora, cuatro años después, Mohamed Ouahbi ha presentado una convocatoria con jugadores reconocidos en el fútbol de clubes, muchos de ellos jugando en La Liga, para tratar de igualar o superar su anterior registro.

Preocupación con Abde justo antes del debut de Marruecos en el Mundial

En los próximos días las diferentes selecciones irán debutando en Estados Unidos, México y Canadá y mostrando sus cartas en la fase de grupos. Pero antes de ello, las selecciones han estado disputando unos partidos amistosos de preparación para la cita mundialista. Una decisión bastante arriesgada, y si no que se lo digan a los marroquís, que pueden perder a una de sus piezas claves como es Ez Abde.

El extremo del Real Betis se ha lesionado justo antes de dar inicio el Mundial, y en caso de ser grave, no estaría disponible durante las tres próximas semanas. Por lo que habrá que esperar a los resultados médicos para saber si se abre otra plaza en la selección.

Convocatoria oficial de Marruecos para el Mundial 2026

Porteros: Yassine Bono (Al-Hilal SFC), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (AS FAR).

Defensas: Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Nayef Aguerd (Olympique Marsella), Issa Diop (Fulham FC), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al-Ahly SC), Redouane Halhal (KV Mechelen), Zakaria El Ouahdi (KRC Genk).

Centrocampistas: Azzedine Ounahi (Girona FC), Neil El Aynaoui (AS Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Ayyoub Bouaddi (LOSC Lille), Samir El Mourabet (RC Estrasburgo), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Brahim Díaz (Real Madrid CF).

Delanteros: Abde Ezzalzouli (Real Betis), Yassine Gessime (RC Estrasburgo), Chemsdine Talbi (AFC Sunderland), Soufiane Rahimi (Al-Ain FC), Ayoub El Kaabi (Olympiakos) y Ayoub Amaimouni-Echghouyab (Eintracht Frankfurt).

Grupo y rivales de Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos forma parte del grupo C, en el que tendrá como rivales a la Brasil de Carlo Ancelotti, a Escocia y a Haití. En principio, todo apunta a que el equipo que dirige Mohamed Ouahbi avance a la siguiente ronda, ya que pasan los dos primeros clasificados de cada grupo y este año, como novedad, ocho de los mejores terceros. Sin embargo, en el Mundial todo puede pasar.

¿Cuándo juega Marruecos el Mundial 2026?

El país marroquí debutará el próximo día 14 de junio a las 00:00 horas en España, cuando se enfrenten a su primer rival en esta fase de grupos, Brasil. Después, volverá a saltar a los terrenos de juego el día 20 contra Escocia y el 25 frente a Haití.