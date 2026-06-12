Dembélé coloca el Mundial como el mayor logro posible en el fútbol

El delantero del PSG pieza clave de la selección de Deschamps habla antes del debut de Francia ante Senegal. Sobre la mesa aparecen nombres de peso como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luis Enrique, Didier Deschamps y Zinedine Zidane

Ousmane Dembélé se ha convertido en una de las grandes estrellas del Mundial más largo de la historia, en una selección francesa repleta de talento y aspiraciones. El atacante del Paris Saint-Germain, reciente campeón de la Champions League por segunda vez con el conjunto parisino analiza su presente, su evolución y el gran reto que le espera con Francia en el Mundial 2026.

El internacional francés asegura que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, lo que le sitúa como uno de los principales candidatos a luchar de nuevo por el Balón de Oro. Sin embargo, el propio Dembélé tiene claro su orden de prioridades: primero los títulos colectivos, especialmente el Mundial, y después los premios individuales. “Me he acostumbrado a ganar y quiero más”, resume el atacante.

Dembélé, tras la Champions con el PSG: “La segunda ha sido más especial”

Dembélé llega al Mundial tras conquistar su segunda Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, una experiencia que, según reconoce, ha sido incluso más especial que la primera.

El jugador destaca la capacidad del PSG para adaptarse a escenarios complejos y competir al máximo nivel en Europa: “Sabíamos que el Arsenal defendía muy bien, no tuvimos muchas ocasiones, pero al final ganamos y estamos contentos”.

El PSG de Luis Enrique y la evolución de Ousmane Dembélé

El delantero también analizó el crecimiento del proyecto dirigido por Luis Enrique, que ha permitido al PSG consolidarse como uno de los equipos más dominantes del continente.

El internacional francés considera que el equipo aún tiene margen de mejora: “Tenemos jugadores excelentes y jóvenes. Yo también he mejorado mucho con Luis Enrique. Vamos a intentar ser aún más fuertes la próxima temporada”.

Francia y el Mundial 2026: “Hay muchos favoritos, pero queremos llegar al final”

La selección francesa afronta el Mundial 2026 con el objetivo de volver a ser campeona del mundo. El equipo dirigido por Didier Deschamps mantiene un bloque competitivo que ya ha alcanzado finales y fases decisivas en torneos recientes, consolidándose como una de las selecciones más fuertes del panorama internacional.

Francia combina jugadores experimentados con una nueva generación que ha asumido responsabilidades importantes en los últimos años. Este equilibrio ha permitido a Les Bleus mantener un alto nivel competitivo en grandes citas, donde la exigencia es máxima desde la fase de grupos.

El debut ante Senegal será una primera prueba de nivel para medir el estado del equipo. El conjunto africano destaca por su potencia física y su capacidad para competir en escenarios de alta presión, lo que obligará a Francia a mostrar su mejor versión desde el inicio del torneo.

El atacante insiste en la importancia de la fase de grupos: “Antes de pensar en octavos o cuartos, hay que superar bien los primeros partidos”.

España, Mbappé, Messi y las grandes selecciones del Mundial

Dembélé también analizó el papel de otras selecciones candidatas, entre ellas España, actual campeona de Europa.

El francés también se refirió a Lionel Messi, a quien considera el mejor jugador de la historia: “Puede volver a ganar cualquier cosa. Es el mejor que he visto”.

Sobre su compañero Kylian Mbappé, fue contundente al defenderlo de las críticas: “Se han pasado con él. Es un líder, nuestro capitán y un jugador increíble”

Dembélé y su ambición en el Mundial 2026 con Francia

Dembélé ha dejado claro que su principal objetivo con la selección francesa es levantar el trofeo más importante del fútbol internacional. El atacante considera que no existe una meta mayor para un futbolista profesional que ganar un Mundial, incluso por encima de reconocimientos individuales como el Balón de Oro o los títulos de clubes.

El jugador del PSG, que ha ido ganando protagonismo en la selección en los últimos años, asume un papel cada vez más relevante en el equipo de Didier Deschamps. Su capacidad para desbordar, generar superioridades en el uno contra uno y desequilibrar partidos lo convierte en una de las principales amenazas ofensivas de Francia.

El Mundial 2026 como gran objetivo de la generación francesa

Las palabras de Dembélé reflejan la mentalidad de una generación que ha crecido compitiendo al máximo nivel en torneos internacionales. Para muchos de estos jugadores, el Mundial de 2026 representa una oportunidad clave para consolidar su legado con la selección francesa.

Francia afronta el torneo con ambición máxima, consciente de que la exigencia será total desde el inicio. En este contexto, el mensaje de Dembélé resume el objetivo colectivo del grupo: conquistar la cima del fútbol mundial.