La FIFA reforma el sistema de traspasos a nivel mundial: el acuerdo con Diarra lo cambia todo

El máximo organismo del fútbol mundial ha anunciado una serie de modificaciones en el caso de incumplimiento de contrato así como de indemnizaciones para los jugadores o clubes

El mundo del fútbol va a cambiar con nuevo sistema de traspasos aprobado por la FIFA, que presenta un nuevo marco reglamentario en todo el mundo y cuyos principales cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

"Este nuevo marco reglamentario se ha conformado teniendo en cuenta las nuevas necesidades del sistema mundial de traspasos y hace especial hincapié en garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos de los jugadores y los clubes, y en cumplir plenamente con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia del denominado 'caso Diarra'", señala la FIFA en un comunicado.

Este cambio surge tras las negociaciones mantenidas por la FIFA con los representantes de los jugadores (FIFPRO), los clubes (EFC) y las ligas (WLA), así como la CONMEBOL y la UEFA.

El origen del cambio, un pleito con Diarra

El pasado 8 de junio, la FIFA y el jugador francés Lassana Diarra alcanzaron un acuerdo que ponía fin a todos los procedimientos legales ante la reclamación del jugador, por el que el organismo no tiene ninguna responsabilidad, ni abona como indemnización ningún pago al exfutbolista, cuya denuncia llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Dicho tribunal concluyó que algunos preceptos del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA vulneraban los principios de libertad de competencia y de libre circulación de jugadores, por lo que Diarra reclamó después ante un tribunal belga una indemnización de 67 millones de euros por los daños deportivos, físicos y psicológicos sufridos por una sanción de la FIFA en su intento de fichar por el Charleroi.

Con este nuevo marco legal, "las nuevas reglas constituyen un marco objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcional para el sistema mundial de traspasos y todos los que lo integran". "El marco que rige las relaciones laborales entre jugadores y clubes en el ámbito internacional vendrá determinado en todos los casos por el consenso entre todos los interlocutores sociales, y la FIFA desempeñará la función de guardiana del sistema mundial".

"En otras palabras, el reglamento de la FIFA se ha convertido en un marco colectivo basado en el diálogo social entre los representantes reconocidos de los empleados y los empleadores, con el claro objetivo de convertirse en un convenio laboral colectivo de ámbito internacional, el primero de este tipo en el mundo del deporte", agrega.

Los cambios más importantes

De esta forma, los cambios más importantes llegan como consecuencia de incumplimiento de contrato. En este sentido, la parte que se vea perjudicada por un incumplimiento de contrato tendrá derecho a una indemnización íntegra.

Así, en el caso de los jugadores que perciban una remuneración anual fija de hasta 150.000 dólares, cualquier acuerdo sobre la indemnización económica deberá, como mínimo, garantizar un pago equivalente al valor residual del contrato incumplido, salvo que por circunstancias excepcionales se pueda justificar una cantidad inferior.

Además de la indemnización, si hubiera conducta abusiva, se impondrá una multa de hasta seis salarios mensuales al jugador o al club, aunque si un jugador firma un nuevo contrato en un plazo de 45 días desde el incumplimiento del contrato por su parte, se presumirá que el nuevo club indujo al jugador a incumplir el contrato.

Además, este nuevo cambio del marco normativo también incluye al futbolista como parte activa de los traspasos ya que los futbolistas con una remuneración fija anual inferior a 150.000 euros recibirán obligatoriamente el 5% de la compensación fija por transferencia correspondiente. El jugador podrá renunciar parcialmente a este derecho pero en tal caso su porcentaje nunca podrá ser inferior al mayor de los siguientes: en el caso en que la remuneración fija del jugador correspondiente al último año de su contrato con el club que lo libera, o el 2,5% del total de la compensación fija por transferencia.