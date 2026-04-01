De la Fuente estalla por los cánticos racistas y deja un recado tras el España - Egipto

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, mostró su indignación tras unos cánticos racistas en el empate de la Selección ante Egipto en el RCDE Stadium. La comparecencia posterior quedó marcada por el debut de Joan García, la portería nacional y el batacazo de la Selección italiana

El empate sin goles entre España y Egipto pasó a un segundo plano. Lo que realmente marcó la comparecencia de Luis de la Fuente fue su contundente reacción ante los cánticos racistas que se escucharon durante el encuentro en el RCDE Stadium.

El seleccionador no dudó en mostrar su rechazo de forma tajante. “Es intolerable”, afirmó nada más comenzar su intervención. Un mensaje directo y sin matices que reflejó el malestar generado por unos incidentes que vuelven a poner el foco en un problema recurrente en el fútbol.

De la Fuente valoró positivamente la reacción del estadio, destacando que gran parte del público respondió silbando a los autores de los cánticos. “La gran mayoría ha pitado a los impresentables”, señaló, insistiendo en que este tipo de comportamientos deben ser apartados del deporte. “Los violentos no están en el fútbol, se aprovechan de él”, añadió.

Un mensaje contundente y sin rodeos

El técnico fue más allá y pidió una respuesta firme desde la sociedad. Para él, la solución pasa por aislar completamente a quienes protagonizan estos actos. “Hay que darles la espalda. Cuanto más lejos, mejor”, afirmó, dejando claro que no hay espacio para este tipo de conductas.

La tensión también se trasladó a la sala de prensa cuando fue preguntado por una supuesta burla hacia la afición del Espanyol tras hacer debutar a Joan García en su feudo. Lejos de entrar en el debate, De la Fuente respondió con ironía: “La pregunta se contesta por sí misma. En mi pueblo dirían ‘qué nivel, Maribel’”.

Un empate con lectura positiva

En lo estrictamente deportivo, el seleccionador restó dramatismo al 0-0 ante Egipto. España, que venía de ganar con claridad a Serbia, presentó un once con hasta diez cambios, en una clara apuesta por rotaciones y pruebas de cara al Mundial.

“El partido ha sido muy complicado, pero los objetivos se han cumplido”, explicó. Para De la Fuente, el parón ha servido para dar minutos a nuevos jugadores y seguir consolidando el grupo. “Han jugado casi todos y no ha habido lesiones, que era muy importante”, añadió.

La portería y el Mundial en el horizonte

Uno de los focos sigue estando en la portería. De la Fuente confirmó que mantiene la idea de elegir a tres guardametas entre los cuatro convocados actuales (Unai Simón, Joan García, David Raya y Álex Remiro), en una competencia que calificó como “sana y necesaria”.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el seleccionador insistió en que las próximas semanas serán clave. El seguimiento individualizado de los jugadores marcará las decisiones finales en una lista que aún no está cerrada.

Italia, ejemplo de lo difícil que es estar

Por último, De la Fuente hizo referencia a la eliminación de Italia, que se ha quedado fuera del Mundial por tercera vez consecutiva. Un hecho que utilizó para poner en valor el trabajo de la selección española. “Es muy difícil clasificarse. Esto demuestra lo que cuesta estar en un Mundial”, explicó.

Una reflexión que llega en un momento en el que España sigue afinando detalles, pero con la mirada puesta ya en el gran objetivo del verano.