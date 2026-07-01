Gilberto Mora, la sensación de México que roza el récord de Pelé y sueña con el Real Madrid

El joven mexicano, de 17 años, propiedad del Club Tijuana de la Liga MX, firmó un recital ante Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026, liderando a El Tri y activando su mercado de fichajes en Europa

Gilberto Mora ya no es solo una promesa mexicana. El mediocampista de Tijuana se ha convertido en uno de los nombres propios del Mundial 2026 después de su actuación ante Ecuador en el Estadio Azteca.

Con solo 17 años y 259 días, el joven talento del Tri rozó un registro histórico de Pelé, ayudó a México a romper una barrera de 40 años y terminó de colocar su nombre en el mercado de fichajes de Europa, donde el jóven sueña con el Real Madrid.

Gilberto Mora se gradúa en el Mundial ante Ecuador

Gilberto Mora eligió el escenario más grande para dejar de ser una aparición precoz y convertirse en una realidad. México venció 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y el joven mediocampista fue una de las grandes noticias del partido, incluso sin marcar ni asistir.

Su actuación tuvo algo que va más allá de la estadística. Mora pidió el balón, jugó con calma, apareció entre líneas y se movió con una naturalidad impropia de un futbolista de 17 años en una eliminatoria mundialista. En un partido cargado de tensión, no se escondió.

El resultado también agrandó el impacto de su noche. México no ganaba una eliminatoria de Copa del Mundo desde 1986 y volvió a hacerlo en casa, con el Estadio Azteca como escenario emocional. En ese contexto, la aparición de Mora funciona como una historia perfecta para el relato del torneo.

Gilberto Mora se acerca a Pelé y supera a varias leyendas

El dato que explica por qué Gilberto Mora es tendencia en México. Con 17 años y 259 días, se convirtió en el segundo futbolista más joven en ser titular en una eliminatoria de un Mundial. Solo Pelé, con 17 años y 241 días en 1958, fue más precoz. Por detrás aparecen futbolistas como Gavi, Michael Owen o Giuseppe Bergomi.

Para México, el hito tiene un valor añadido. No se trata solo de presumir de precocidad, sino de haber encontrado a un jugador capaz de asumir balón y responsabilidad en los grandes escenarios. Esa es la diferencia entre el récord anecdótico y la sensación de futbolista especial.

Los números de Gilberto Mora explican el ruido en México

El recital de Mora ante Ecuador se entiende mejor con datos. Durante los 58 minutos que estuvo sobre el césped, completó 22 de 25 pases, con un 88% de acierto, y firmó 18 de 21 envíos en campo rival. No fue un mediocampista decorativo, sino un punto de apoyo constante.

También generó dos pases clave, acumuló 0,15 asistencias esperadas, intentó tres disparos y acertó uno de sus dos regates. A eso añadió trabajo sin balón: cinco recuperaciones, una intercepción y una entrada ganada. Mora apareció en la circulación, presión, lectura de los espacios y la manera de darle sentido a los ataques de México.

La rodilla de Gilberto Mora enciende las alarmas de México

La única sombra de la noche llegó con su sustitución. Gilberto Mora fue reemplazado alrededor del minuto 59 y TUDN apuntó que el cambio se produjo después de que el futbolista presentara molestias en la rodilla. Una noticia que disparó la preocupación en la Selección mexicana.

Aún a la espera de realizar las pruebas médicas, es evidente que México estará muy pendiente de su evolución. En un Mundial tan corto y exigente, perder a un futbolista que puede asumir el control del equipo en plena fase eliminatoria sería un golpe durísimo.

Gilberto Mora sueña con el Real Madrid

Según informa Marca, el sueño de Gilberto Mora de jugar algún día en Madrid. No es un detalle menor en plena explosión mundialista, porque une a una de las grandes promesas del torneo con la entidad más potente del mercado global.

La situación debe leerse con calma. Mora pertenece a Tijuana, tiene contrato hasta 2029 y todavía está en una fase muy temprana de su carrera. Transfermarkt lo valora en torno a los 10 millones de euros, una cifra que puede quedarse corta si mantiene este nivel en el Mundial.

Gilberto Mora ya es un nombre propio del Mundial 2026

El Mundial siempre necesita nombres inesperados. Gilberto Mora reúne todos los ingredientes: 17 años, México como anfitrión, un récord cerca de Pelé, una actuación brillante ante Ecuador, el ruido de Europa y el sueño de Madrid.

Ahora queda saber si la rodilla no frena su impulso y si México puede seguir avanzando con él como una de sus grandes noticias. El Tri ha roto una barrera histórica. Gilberto Mora, en cambio, parece estar empezando a construir la suya.