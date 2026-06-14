Resultados y clasificación del Grupo D tras la primera jornada del Mundial 2026: Estados Unidos y Australia golpean primero

La selección estadounidense firmó una de las actuaciones más contundentes de la primera jornada, mientras que Australia cumplió ante Turquía. Ambos equipos comparten el liderato del Grupo D y dejan contra la pared a Paraguay y Turquía

La primera jornada del Grupo D del Mundial 2026 confirmó los pronósticos para algunos y dejó señales muy positivas para otros. Estados Unidos arrancó su participación con una convincente victoria frente a Paraguay, mientras que Australia superó a Turquía para sumar también sus primeros tres puntos. Ambos combinados lideran la clasificación tras los primeros encuentros y toman ventaja en la pelea por las plazas que dan acceso a las eliminatorias.

Además, los resultados han provocado una clara división en la tabla desde el inicio. Estados Unidos y Australia parten con ventaja gracias a sus triunfos, mientras que Turquía y Paraguay se ven obligadas a reaccionar en la segunda jornada para no complicar seriamente sus opciones de clasificación. Aunque todavía quedan dos partidos por disputarse, la próxima fecha puede resultar decisiva para el futuro de los cuatro equipos.

Estados Unidos arrasa a Paraguay y presenta su candidatura

El encuentro más destacado del grupo enfrentó a Estados Unidos y Paraguay. El conjunto norteamericano no dejó lugar a las dudas y firmó una de las actuaciones más completas de la primera jornada del campeonato.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino mostró un gran nivel ofensivo y consiguió imponerse por 4-1 a un rival que apenas pudo contener el ritmo impuesto por los estadounidenses. La eficacia en ataque y la capacidad para generar ocasiones marcaron la diferencia desde los primeros minutos.

El triunfo permite a Estados Unidos colocarse en la parte alta de la clasificación y reforzar la sensación de que puede ser uno de los equipos más peligrosos del torneo jugando como anfitrión. Además de los tres puntos, el amplio margen de goles conseguido puede resultar determinante en caso de empate al final de la fase de grupos.

Para Paraguay, la derrota supone un duro golpe en el estreno. Los sudamericanos necesitarán sumar en la próxima jornada si quieren seguir dependiendo de sí mismos en la lucha por la clasificación.

Australia cumple ante Turquía y comparte liderato

Australia tampoco falló en su debut mundialista. El combinado oceánico superó por 2-0 a Turquía en un encuentro muy serio tanto en defensa como en ataque.

Los australianos controlaron buena parte del partido y supieron aprovechar sus oportunidades para conseguir una victoria que les permite arrancar el torneo con confianza. El resultado les sitúa empatados a puntos con Estados Unidos, aunque por diferencia de goles ocupan la segunda posición provisional del grupo.

Turquía, por su parte, no encontró soluciones para frenar el planteamiento australiano y terminó cediendo tres puntos que ahora le obligan a reaccionar de inmediato. Una segunda derrota podría dejar a los turcos prácticamente sin margen de error en la última jornada.

Así queda la clasificación del Grupo D del Mundial 2026

Tras la disputa de la primera fecha, la clasificación queda de la siguiente manera:

La diferencia de goles coloca a Estados Unidos en la primera posición después de su contundente triunfo frente a Paraguay. Sin embargo, la igualdad de puntos con Australia mantiene abierta la batalla por el liderato del grupo.

La segunda jornada puede marcar el destino del grupo

La próxima fecha enfrentará a Estados Unidos y Australia en un duelo directo por el primer puesto el próximo viernes 19 a las 16:00 horas en Seattle Stadium. El ganador dará un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final e incluso podría asegurar matemáticamente su clasificación dependiendo de otros resultados.

En el otro encuentro, Turquía y Paraguay disputarán una auténtica final anticipada el viernes 19 a las 01:00 horas de la madrugada. Ambos equipos llegan sin puntos y saben que una nueva derrota podría dejarles al borde de la eliminación.

Después de una sola jornada, el Grupo D ya presenta dos bloques claramente diferenciados. Estados Unidos y Australia han tomado la iniciativa, mientras que Turquía y Paraguay afrontan la obligación de reaccionar para mantener vivo el sueño mundialista. La segunda fecha promete ser una de las más decisivas de toda la fase de grupos.