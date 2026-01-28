El Real Oviedo ya prepara su final ante el Girona: Fede Viñas lo deja claro y el club 'regala' las entradas

La entidad asturiana ha puesto a la venta las localidades para el duelo frente al equipo catalán a precios populares con el objetivo de llenar el estadio. Los abonados podrán comprar un máximo de cuatro localidades por persona

Lo que le espera al Girona en el Carlos Tartiere este próximo sábado es una auténtica caldera. A las 14:00 horas, el Real Oviedo afrontará su primera final para la permanencia en Primera División. Si los asturianos quieren seguir con vida, viendo como están el resto de sus rivales por dicho objetivo, no les queda otra que sumar los tres puntos.

Y el delantero uruguayo Fede Viñas ya ha dejado claro con la mentalidad que saldrán: "Para nosotros este partidos tiene que ser como la final del Mundial. Se vienen partidos muy importantes, pero el que más es el del sábado ante el Girona. Hay que sacar la victoria y luego pensaremos en lo demás. Hay que romper la barrera psicológica y conseguir esa ansiada victoria. Si lo logramos, creo que iremos para arriba".

Los azulinos siguen siendo colista de Primera División y está a nueve puntos de la permanencia, una situación que para Viñas es "difícil de gestionar", pero que el equipo carbayón lo intentará "hasta que las matemáticas digan lo contrario".

"Nunca estuve tanto tiempo sin ganar. En lo personal lo estoy gestionando bastante bien, trato de ser positivo", dijo Fede Viñas, pichichi del equipo con tres goles y titular indiscutible en el Real Oviedo, también en la derrota del pasado domingo ante el Barcelona.

El equipo de Guillermo Almada está ya preparando la cita contra los de Míchel y lo está haciendo visualizando una pancarta muy llamativa que los aficionados han colgado en las instalaciones de El Requexón.

El Oviedo quiere llenar el Carlos Tartiere y estos son sus precios más populares

Y para conseguir esa ansiada victoria, el Real Oviedo ha decidido por el Carlos Tartiere a reventar. El club asturiano ha puesto a la venta entradas a precios populares con el objetivo de llenar el estadio. Los abonados del Real Oviedo podrán comprar un máximo de cuatro localidades por persona, hasta fin de existencias, a un precio de 10 euros cada una.

Cabe recordar que el club azul, de cara a su regreso a Primera División, superó este verano el récord de abonados de toda su historia con 26.400.La entidad oviedista, a sabiendas de que jugar a las 14:00 horas de un sábado no facilita la asistencia, pretende que su campo muestre una gran imagen de cara al partido ante el Girona, un encuentro que tanto el entrenador Guillermo Almada como los jugadores lo consideran "una auténtica final".

"El partido de este sábado ante los catalanes se plantea como una oportunidad clave de seguir en la pelea para el conjunto de la capital del Principado, que buscará lograr la tan ansiada victoria y sumar tres puntos que les permita seguir con opciones de alcanzar a los equipos que marcan la permanencia", explica el Real Oviedo en su comunicado.

Las 14 jornadas seguidas sin ganar un partido le han hecho distanciarse a 9 puntos de la salvación que marca ahora mismo el Getafe.