Thiago Borbas, novedad en el regreso del Oviedo al trabajo

El conjunto asturiano ya prepara el duelo contra el Sevilla del próximo domingo. Un partido en el que el técnico Guillermo Almada podría volver a contar con él si todo marcha bien durante la semana

El Real Oviedo cerró los actos de su centenario con el partido entre amigos de Santi Cazorla y Esteban, que dejó una gran actuación de Joaquín Sánchez, Piatti y Diego Cervero, ante miles de aficionados en el estadio Carlos Tartiere. Y tras ello, el equipo azulino ha vuelto al trabajo para aferrarse al milagro de la salvación que necesitan para seguir en Primera División.

Y en la primera sesión de la semana el delantero Thiago Borbas ha sido la principal novedad tras estar ausente casi un mes después. Los asturianos recibirán este domingo en el Carlos Tartiere (18:30 horas) a un Sevilla que estrenará entrenador, Luis García Plaza.

Así, para este encuentro, Borbas podría volver a enfundarse la elástica ovetense si no existiera ningún contratiempo durante la semana. La última vez que lo hizo fue el pasado 4 de marzo, en Vallecas y ante el Rayo. Desde entonces, el delantero uruguayo, fichaje del mercado de invierno, ha estado lesionado y esta mañana regresó a la dinámica grupal poniéndose a las órdenes de Guillermo Almada.

Además, el técnico azul también pudo contar con el inglés Ovie Ejaria, que no disputa un minuto oficial desde principios de diciembre y que, tras regresar a las convocatorias a principios de marzo ante el Espanyol, se volvió a caer de las mismas, perdiéndose los últimos dos encuentros por molestias musculares.

Salvo sorpresa en los próximos días, y de cara al partido de este domingo ante el Sevilla, Almada seguirá teniendo las bajas de Dendoncker, Lucas Ahijado y Luka Ilic, mientras que habrá que ver cómo llegan los cinco internacionales que están jugando con sus selecciones en el último parón antes del Mundial.

En el caso de los uruguayos, Nico Fonseca y Fede Viñas, juegan este martes (20:30 horas) ante Argelia, mientras que la Ghana de Kwasi Sibo lo hace esta noche (20:45) ante Alemania y Hassan participará en el España-Egipto de este martes (21:00 horas) en Cornellá y la Níger de Rahim se enfrenta a Togo el martes (18:00 horas).

El Real Oviedo, colista de Primera División a ocho puntos de la permanencia, entrenará toda la semana hasta el partido del domingo y se espera que alguna de las sesiones de trabajo sea en el Carlos Tartiere.

Así fue el cierre del centenario del Real Oviedo

Más de 20 futbolistas con un currículum considerable en el fútbol español se dieron cita sobre el césped del Carlos Tartiere para poner el broche al centenario del Real Oviedo, y para darles la bienvenida y honrar la historia azul, la afición oviedista sacó un tifo que cubrió todo el Fondo Norte del estadio en el que se recordaba a Santi Cazorla, Cervero, Esteban, Carlos, Herrerita y Lángara.

El equipo de Santi Cazorla comenzó con un once formado por Unanua; Javi Venta, Abrante, Marchena, Monreal; Santi Cazorla, Marcos Senna; Joaquín, Héctor Font, Adrián López; Julio Baptista; por su parte, el equipo de Esteban formó con el propio Esteban; David Fernández, Javi Navarro, Danjou, Otero; Dani García Lara, Paulo Bento, Soriano, Amavisca; Catanha y Charles.

Ante poco más de 8.000 espectadores, durante el primer tiempo se vieron cinco goles y el resultado al descanso era de 3-2 para los amigos de Santi Cazorla gracias a los goles de Joaquín y de Cervero, este en dos ocasiones y ambos a centro de Joaquín; en el equipo de Esteban los autores de los goles fueron Piatti desde la frontal y el propio Esteban de penalti.

Uno de los momentos más especiales fue ver a Enzo Cazorla, canterano del Real Oviedo y jugador del juvenil B del club carbayón, compartir terreno de juego con su padre, la leyenda Santi Cazorla; Enzo, de 16 años, protagonizó alguna carrera por banda izquierda y levantó los aplausos de la grada del Tartiere.

Ya en el segundo tiempo, Marchena marcó para los amigos de Cazorla y Catanha lo hizo para los amigos de Esteban, siendo 4-3 el resultado final del partido; tras un juego de luces al finalizar el encuentro y el himno del Real Oviedo, la fiesta siguió en el aparcamiento exterior del Tartiere, con la afición azul celebrando el final de la semana del centenario del club carbayón.