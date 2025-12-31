Alysson se despide de Grêmio y su llegada al Aston Villa es cuestión de horas

El Aston Villa cierra la llegada del joven extremo Alysson desde Grêmio, incorporándolo a la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada

El Aston Villa no pierde tiempo de cara a la ventana de fichajes de enero y se asegura los servicios del joven extremo brasileño Alysson, procedente del Grêmio. El club inglés firmó los documentos que formalizan la llegada del talento sudamericano, en lo que supone un refuerzo estratégico para la segunda mitad de la temporada en la Premier League.

Antes de que se hiciera oficial la operación, Alysson publicó un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, agradeciendo al club y a sus aficionados: "Fueron 10 años vistiendo esta camiseta, aprendiendo, equivocándome, creciendo y soñando. Llegué aquí con 9 años y Grêmio me enseñó mucho más que fútbol: valores, responsabilidad y amor por este club y su increíble afición. Llevo cada persona, cada momento y cada enseñanza conmigo, a donde vaya. ¡Siempre con Grêmio!"

Un refuerzo para la segunda mitad de la temporada

A pesar de la reciente derrota por 4-1 frente al Arsenal, el Aston Villa mantiene un excelente rendimiento en la Premier League, y la directiva encabezada por Unai Emery ya apunta al mercado invernal para reforzar la plantilla. Con las finanzas ajustadas, la llegada de Alysson representa un movimiento inteligente y estratégico para aportar profundidad ofensiva y juvenilidad al equipo.

El joven brasileño se unirá al club inglés a partir del 1 de enero, justo después de las celebraciones de Año Nuevo, y se espera que haga su debut lo antes posible, aportando velocidad, desborde y capacidad de gol desde la banda.

Trayectoria y gratitud de Alysson

Alysson se formó en las categorías inferiores del Grêmio, donde permaneció desde los 9 años hasta su traspaso al Aston Villa. Durante esta década en el club brasileño, desarrolló no solo su talento futbolístico, sino también valores esenciales como disciplina, responsabilidad y compromiso con la afición.

En su mensaje de despedida, Alysson dejó claro que se trata de un “hasta luego” y no un adiós definitivo, prometiendo seguir apoyando al Grêmio desde cualquier lugar del mundo: "Hoy dejo el club por la puerta grande y con la certeza de que siempre llevé la camiseta con el cuerpo y con el alma. Que este no sea un adiós, sino un hasta pronto. Estaré siempre alentando a Grêmio, donde quiera que esté".

La apuesta de Aston Villa por la juventud

La incorporación de Alysson refleja la estrategia del Aston Villa de apostar por jóvenes talentos con proyección internacional. Roberto Olabe, director de transferencias del club, ha logrado su primera gran incorporación, asegurando a un jugador que combina calidad técnica, velocidad y capacidad de adaptación a la Premier League.

Con esta operación, el Villa no solo refuerza su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada, sino que también consolida su filosofía de inversión en jugadores jóvenes que puedan aportar impacto inmediato y crecimiento a largo plazo en el club.