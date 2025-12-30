Así queda la clasificación de la Premier League, tras el triunfo del Arsenal y el tropiezo del Chelsea en la jornada 19 de la Liga inglesa

La Premier League tuvo este martes los seis primeros encuentros de la jornada 19 en los que se midieron Burnley y Newcastle, Chelsea y Bournemouth, Nottimgham Forest y Everton, West Ham y Brighton, Arsenal y Aston Villa, Manchester United y Wolves

La Premier League sigue a lo suyo y no entiende de parón por Navidad. Este martes se disputaron un total de seis encuentros en los que se enfrentaron entre sí algunos de los equipos que pelean por el liderato en la Premier League. Los protagonistas de los encuentros de este martes en la jornada 19 de la Premier League fueron Burnley y Newcastle, Chelsea y Bournemouth, Nottimgham Forest y Everton, West Ham y Brighton, Arsenal y Aston Villa, Manchester United y Wolves.

Burnley 1-3 Newcastle

Con dos tantos al inicio de Joelinton y de Yoane Wissa, y con otro de Bruno Guimaraes al final, el Newcastle doblegó al Burnley (1-3) para volver a la senda de la victoria tras tres encuentros consecutivos sin ganar en la Premier League.

'Las Urracas' sufrieron para superar a un equipo en estado de alarma y en continúa pelea por no perder la categoría. Tuvo unos instantes de inspiración tras el pitido inicial, entre los minutos dos y siete, que fueron suficientes para celebrar una alegría que necesitaba para terminar el duelo no muy lejos de los puestos europeos.

Chelsea 2-2 Bournemouth

El Chelsea, pese a mandar en un duelo eléctrico con goles de Cole Palmer y del argentino Enzo Fernández, volvió a pinchar, esta vez frente al Bournemouth (2-2), y terminó 2025 con un empate insuficiente en sus aspiraciones por asentarse en la cuarta plaza de la Premier League y por mantener un sueño ya casi imposible por pelear el título.

Nottingham Forest 0-2 Everton

El Everton aprovechó la visita a City Ground para salir del bache con una apurada victoria (0-2) contra un equipo dañado por los resultados que complica su futuro tras sufrir su tercera derrota seguida. El último partido de 2025 fue un alivio para el conjunto de David Moyes que llevaba tres encuentros sin ganar. Frenó la caída ante un adversario que está peor, sin resultados y sin juego, que marca la permanencia pero que cada vez mengua su distancia con la terna de cola.

West Ham 2-2 Brighton

El West Ham encadenó este martes su octava jornada sin ganar, inmóvil en la zona de descenso, aún en el antepenúltimo puesto, después de empatar en su campo con el Brighton, al que se adelantó por dos veces en el marcador sin el éxito del triunfo (2-2).

Arsenal 4-1 Aston Villa

Rebajado en el primer tiempo, entre la reflexión en el descanso, la segunda parte desató a un Arsenal impresionante, que devoró al Aston Villa con una autoridad inusitada y cuatro goles del minuto 47 al 78 de Gabriel Magalhaes, Martin Zubimendi, Leandro Trossard y Gabriel Jesús para una exhibición de líder (4-1).

Manchester United 1-1 Wolves

Sin excusas y sin la justificación que suponen las numerosas bajas pueden servir de argumento a la mala imagen, de nuevo, del Manchester United, sonrojado en Old Trafford por el colista, desahuciado, el Wolverhampton, que logró un punto pero fue merecedor a llevarse los tres.

Volvió a las andadas el cuadro red que dio sensación de tomar aire en la pasada fecha, cuando se reencontró con el triunfo y venció al Newcastle para acercarse a los puestos europeos de la Premier. La última jornada de la primera vuelta supuso un fin de año que resumió lo que ha sido el 2025 para el conjunto de Rubén Amorim: decepcionante.

Resultados de la jornada 19 de la Premier League

Clasificación actualizada de la Premier League