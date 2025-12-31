El PSV rechaza una oferta inicial del Fulham por Ricardo Pepi de 35 millones

El Fulham se interesa por Ricardo Pepi, delantero del PSV Eindhoven y de la selección de Estados Unidos, como refuerzo ofensivo para la segunda mitad de la temporada

A pesar de los buenos números de Raúl Jiménez en lo que va de temporada en la Premier League, el Fulham ya planea la segunda mitad del curso y está activo en el mercado invernal. El club inglés busca reforzar su delantera y uno de los nombres que ha aparecido en su radar es Ricardo Pepi, delantero del PSV Eindhoven y de la selección de Estados Unidos.

El PSV considera a Pepi un jugador clave para su presente y futuro, por lo que desestimó una oferta proveniente de la Premier League que rondaba los 35 millones de dólares, alegando que no alcanzaba sus expectativas económicas. El contrato del atacante estadounidense se extiende hasta junio de 2030, lo que refuerza la postura del club neerlandés de no desprenderse fácilmente de su estrella.

Trayectoria y estadísticas de Pepi

Nacido en El Paso, Texas, Ricardo Pepi se formó en las academias del FC Dallas y tuvo un paso por la Bundesliga, antes de llegar al PSV en julio de 2023, procedente del FC Augsburg por aproximadamente 10 millones de dólares. Desde entonces, ha disputado 89 partidos, anotando 36 goles y repartiendo 8 asistencias, consolidándose como un atacante versátil y de gran proyección.

Además, Pepi ha sido llamado de manera constante por Mauricio Pochettino para la USMNT, pensando en la preparación de la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Su presencia en la selección y su rendimiento en la Eredivisie lo colocan como uno de los talentos más seguidos de Norteamérica.

Negociaciones con el Fulham

Según informaron periodistas como César Luis Merlo y Tom Bogert, el Fulham realizó un primer ofrecimiento formal por 35 millones de dólares. Sin embargo, el PSV lo rechazó, indicando que la cifra debía acercarse a los 40 millones, valor cercano a la cláusula de salida del atacante.

El club inglés, que actualmente se encuentra a solo cuatro puntos de los puestos europeos, busca sumar a Pepi para ofrecerle competencia a Raúl Jiménez y reforzar su capacidad ofensiva en la segunda parte de la temporada. Su rendimiento en esta primera mitad ha sido destacado, con 10 goles entre Eredivisie y Champions League, despertando interés en varios clubes europeos.

Otras alternativas en la delantera

Aunque Pepi es la prioridad del Fulham, el club también contempla otras opciones para reforzar su ataque. Según el Daily Mail, uno de los nombres considerados es Moise Kean, delantero de la Fiorentina, conocido por el técnico Marco Silva tras su paso por el Everton. Sin embargo, la proyección y juventud de Pepi lo sitúan como la primera alternativa en esta ventana de transferencias.