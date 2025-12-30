El West Ham refuerza su ataque con la llegada de Adama Traoré

Adama Traoré dejará el Fulham en enero para fichar por el West Ham y reencontrarse con Nuno Espírito Santo en plena lucha por la permanencia

El mercado de invierno de la Premier League traerá movimientos importantes y uno de ellos tendrá como protagonista a Adama Traoré. El extremo español dejará el Fulham en enero para incorporarse al West Ham United, donde volverá a trabajar bajo las órdenes de Nuno Espírito Santo, el técnico que mejor ha sabido potenciar su carrera. El traspaso se cerrará mediante una compensación económica entre clubes y un contrato que vinculará al jugador hasta final de temporada, con opción a dos años adicionales.

Un fichaje clave para un West Ham en apuros

La situación deportiva de los Hammers es delicada. El equipo se encuentra inmerso en la lucha por evitar el descenso y el mercado invernal aparece como la última oportunidad real para corregir el rumbo. Con la apertura oficial de la ventana de fichajes, Nuno Espírito Santo tendrá por primera vez la posibilidad de incorporar refuerzos de su confianza tras asumir un proyecto condicionado por los resultados irregulares heredados.

En este contexto, la llegada de Adama Traoré es considerada estratégica. El técnico portugués cree que su potencia, velocidad y capacidad para romper defensas pueden marcar la diferencia en la segunda mitad del campeonato.

El reencuentro con el entrenador que sacó su mejor versión

Nuno Espírito Santo es una figura clave en la trayectoria profesional de Adama. Ambos coincidieron durante tres temporadas en el Wolverhampton, periodo en el que el extremo catalán alcanzó su mayor impacto ofensivo. Bajo su dirección, Traoré disputó 131 partidos, firmando 10 goles y 18 asistencias, además de convertirse en una de las principales armas ofensivas del equipo.

Ese rendimiento dejó una huella profunda en el técnico, que ahora ha solicitado expresamente su incorporación al West Ham como parte del plan para salir de la zona de descenso.

Un paso atrás en el Fulham y necesidad de protagonismo

Desde su llegada al Fulham en 2023, la participación de Traoré ha sido limitada. En la presente temporada, el internacional español ha actuado mayoritariamente como suplente bajo las órdenes de Marco Silva, sin lograr marcar goles ni repartir asistencias en 16 encuentros oficiales.

A sus 29 años, el atacante considera prioritario recuperar continuidad y protagonismo, algo que el West Ham le ofrece desde el primer momento.

Amplia experiencia en el fútbol inglés

El fichaje supondrá el quinto club inglés en la carrera de Adama Traoré, que llegó a la Premier League en 2015 procedente del Barcelona. Desde entonces ha defendido los colores de Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton, Fulham y ahora el West Ham.

En total, el extremo acumula 259 partidos en la Premier League, con 14 goles y 27 asistencias, cifras que reflejan su experiencia en una de las ligas más exigentes del mundo.

Un refuerzo inmediato para cambiar la dinámica

La idea del West Ham es que Adama se incorpore de forma inmediata y esté disponible cuanto antes para aportar desequilibrio, profundidad y amenaza ofensiva. Su físico y su conocimiento del campeonato son factores que juegan a su favor en un momento donde no hay margen para procesos largos de adaptación.

Un último tren para salvar la temporada

Para el West Ham, este mercado invernal representa un punto de inflexión. Con Nuno Espírito Santo al mando y refuerzos solicitados directamente por el técnico, el club confía en cambiar la dinámica y asegurar la permanencia.

Para Adama Traoré, el cambio de aires supone una oportunidad de reencuentro, reivindicación y protagonismo en una Premier League que conoce como pocos.