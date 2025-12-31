Emery desata la polémica tras no saludar a Arteta en la goleada del Arsenal al Aston Villa

El enfrentamiento entre Unai Emery y Mikel Arteta terminó en goleada del Arsenal sobre el Aston Villa y dejó un curioso gesto entre ambos entrenadores

La contundente derrota del Aston Villa ante el Arsenal (4-1) no solo puso fin a una histórica racha de 11 victorias consecutivas, sino que también dejó una imagen llamativa al término del encuentro. Unai Emery se marchó directamente al vestuario tras el pitido final, sin el habitual saludo con Mikel Arteta, que aguardaba en la banda. El gesto no pasó desapercibido, pero el técnico vasco quiso restarle cualquier tipo de polémica.

En declaraciones posteriores, Emery explicó que su salida fue simplemente una cuestión de rutina y contexto, sin ningún trasfondo personal ni deportivo. “Suelo ser rápido después de los partidos. Espero, saludo y me voy con mi equipo. Ayer hacía frío y decidí entrar”, aclaró el entrenador del Villa.

Un duelo español que se resolvió con autoridad local

El choque disputado en el Emirates Stadium fue uno de los encuentros más esperados de la jornada en la Premier League, no solo por el estado de forma de ambos equipos, sino también por el enfrentamiento entre dos técnicos españoles con pasado común. El Arsenal de Mikel Arteta llegaba como líder, mientras que el Aston Villa de Emery atravesaba su mejor momento en más de un siglo.

Durante la primera mitad, el partido fue equilibrado e incómodo para ambos conjuntos. El Arsenal presionó alto, mientras que el Villa apostó por un bloque compacto y rápidas transiciones, generando varias ocasiones que no supo aprovechar. Esa falta de acierto terminó siendo decisiva.

El balón parado y Zubimendi marcan la diferencia

El marcador se abrió a través de una de las grandes armas del Arsenal: el balón parado. Un saque de esquina ejecutado por Bukayo Saka fue rematado con autoridad por Gabriel Magalhães, aprovechando un error de colocación del guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez.

A partir de ahí, el conjunto londinense ganó confianza. El segundo gol llevó la firma de Martin Zubimendi, que completó una actuación sobresaliente en el centro del campo. El exjugador de la Real Sociedad lideró la presión, robó en campo rival y definió con clase tras una asistencia de Martin Ødegaard. Fue su tercer tanto de la temporada y un golpe anímico definitivo para los visitantes.

Una segunda parte sin respuesta del Aston Villa

Tras el descanso, el Arsenal impuso su ritmo y su profundidad de plantilla. En apenas diez minutos, el encuentro quedó sentenciado. Leandro Trossard amplió la ventaja con una acción individual y Gabriel Jesús cerró la goleada tras una jugada que volvió a nacer de la intensidad de Zubimendi en la recuperación.

El Aston Villa solo pudo maquillar el resultado en el tiempo añadido con un gol de Ollie Watkins, que evitó la portería a cero de David Raya. Sin embargo, el daño ya estaba hecho.

Arteta y Emery quitan hierro a la falta de saludo

Mientras las imágenes del final del partido generaban debate, Mikel Arteta también restó importancia a lo sucedido. “No pasa nada, es parte del juego”, afirmó el técnico del Arsenal, visiblemente tranquilo. Ambos entrenadores coincidieron en que no existe ningún conflicto entre ellos.

El Arsenal se afianza como candidato al título

Con este triunfo, el Arsenal abre una brecha de seis puntos respecto al Aston Villa y refuerza su condición de principal favorito al título, incluso ante la presión del Manchester City. Tras 19 jornadas, el equipo de Arteta muestra una madurez competitiva propia de un campeón.

Para el Aston Villa, la derrota supone un frenazo duro, aunque no definitivo. El conjunto de Emery sigue en posiciones altas y tendrá la oportunidad de reaccionar en su próximo compromiso liguero ante el Nottingham Forest.

La racha histórica se detuvo en Londres, pero el proyecto del Villa sigue firme. El Arsenal, en cambio, envió un mensaje claro: está listo para pelear hasta el final.