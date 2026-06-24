El fichaje clave que Iraola pide al Liverpool se complica: Arsenal y United aprietan por Alex Scott

El Liverpool tenía un objetivo claro por el fichaje del joven centrocampista pero su gran temporada ha puesto alerta a varios clubes de la Premier, como el Arsenal de Mikel Arteta o el Manchester United

El Liverpool ha incorporado a Andoni Iraola como nuevo entrenador para que asuma el reto de devolver al club de Anfield a la pelea por los títulos, después de una temporada floja para lo que son sus expectativas. El técnico español ha llegado con ganas de hacer una renovación y con varios fichajes clave en mente, siendo el de Alex Scott el principal de ellos.

Sin embargo, a pesar de que habían hecho una buena oferta al Bournemouth, por la que pretendían pagar 46 millones por la incorporación del joven centrocampista, ahora varios clubes rivales directo se interesan por quitarle a su gran refuerzo. El Arsenal de Mikel Arteta y el Manchester United dirigido por Michael Carrick se han metido de lleno en la puja por el jugador. Aunque eso sí, su actual club ha puesto un precio muy elevado por él.

Arsenal, Manchester United y Liverpool pelean por el fichaje de Alex Scott

Alex Scott ha captado todas las miradas de la Premier League gracias a su gran temporada con el Bournemouth. A sus 22 años ha dado una explosión y se ha convertido en un seguro en el centro del campo, destacando tanto en la creación de juego y el ataque como en labores defensivas. De hecho, es un mediocentro ofensivo que ha marcado cuatro goles y ha repartido una asistencia esta temporada.

Un perfil que encanta a Andoni Iraola y que ha sido la primera petición que ha hecho al Liverpool y su prioridad. Sin embargo, la puja por el jugador se ha encrudecido y ahora el Arsenal y el Manchester United amenazan su fichaje.

Rivales directos de la Premier se interponen en el plan de Andoni Iraola al frente del Liverpool

Los clubes más destacados entran en una pelea por la nueva promesa de la Premier. El objetivo de Iraola se ha convertido también en un refuerzo muy codiciado para Mikel Arteta en el Arsenal y para Michael Carrick en el Manchester United, que llevan tiempo monitorizando al joven centrocampista y que ahora valoran qué oferta pueden hacer para completar su fichaje.

Además, su actual club no quiere venderlo, aunque si la oferta es buena y el jugador lo pide, no quedará más opción. Hay que recordar que Scott tiene contrato con el Bournemouth hasta 2028.

El dineral que pide el Bournemouth a los clubes de la Premier por el fichaje de Alex Scott

A pesar del interés de tantos grandes de la Premier y de Europa en Alex Scott, el Bournemouth no quiere dejarlo salir fácilmente. El club de la costa del sur sabe que el joven británico tiene una gran proyección y ha sido una pieza clave en su equipo. Por ello, a pesar de la primera gran oferta del Liverpool, tienen un precio más alto marcado para el futbolista.

El club 'Cherry' no aceptará negociaciones por debajo de los 60 millones de libras, que equivalen a casi 70 millones de euros. Un precio muy elevado que justifican por el gran futuro que promete Scott en el fútbol.