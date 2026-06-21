El Manchester City deberá de pagarle 10 millones de euros al Chelsea por Maresca

El club de Manchester está cerca de desbloquear el acuerdo con los Blues y evitar una batalla legal para que el técnico italiano se convierta en el sustituo de Pep Guardiola

El Manchester City está a punto de cerrar una de las decisiones más delicadas de su nuevo ciclo. Enzo Maresca se acerca al banquillo del Etihad Stadium como sucesor de Pep Guardiola, después de semanas de tensión contractual con el Chelsea FC.

El acuerdo no será barato. El City pagará una compensación superior a los 10 millones de euros para liberar el camino del técnico italiano, evitar un conflicto legal con Stamford Bridge y empezar a construir la etapa posterior a Guardiola en la Premier League.

Enzo Maresca se acerca al Manchester City tras el bloqueo del Chelsea

El nombre de Enzo Maresca siempre apareció en la parte alta de la lista del Manchester City. No era solo una opción de mercado, sino una elección con lógica interna: conoce el club, trabajó en la academia, fue asistente de Pep Guardiola y entiende el lenguaje futbolístico que ha dominado el Etihad durante la última década.

El problema estaba en el Chelsea. Maresca seguía vinculado contractualmente al club londinense pese a haber dejado el banquillo, y en Stamford Bridge no gustó nada que el técnico hubiera mantenido contactos con el City mientras su situación contractual seguía abierta.

Según informa The Guardian, los clubes están cerca de cerrar una compensación económica que permitirá desbloquear la llegada de Maresca al Manchester City. El pago superaría los 10 millones de euros y serviría para evitar que el Chelsea lleve el caso por la vía legal.

El Chelsea evita la vía legal y convierte el conflicto en acuerdo

El Chelsea tenía argumentos para tensar la cuerda. La entidad londinense consideraba que las conversaciones de Maresca con el Manchester City habían generado un problema interno y habían afectado a la relación con un entrenador todavía sujeto a contrato.

La negociación, sin embargo, parece avanzar hacia una salida más pragmática. En lugar de abrir una batalla legal de desgaste, el Chelsea aceptaría una compensación económica y cerraría un asunto incómodo para todas las partes.

Para el City, el acuerdo tiene un valor doble. No solo desbloquea al entrenador elegido, también evita que el inicio del nuevo ciclo nazca con una pelea jurídica abierta con otro gigante de la Premier League. Después de Guardiola, el club necesita claridad, no ruido.

Guardiola deja un vacío que no se cubre solo con continuidad

La salida de Pep Guardiola no es un relevo normal. El catalán no deja únicamente un banquillo libre, sino una estructura de juego, una cultura competitiva y una forma de entender el club que ha marcado una era en Inglaterra.

Maresca aparece como una respuesta continuista, pero no sencilla. Conoce el método, sí, pero heredar a Guardiola también implica convivir con una comparación permanente. Cada decisión táctica, cada resultado y cada movimiento de mercado será leído bajo la sombra del técnico que lo ganó casi todo en el Etihad.

El Manchester City necesita cerrar el banquillo para activar el mercado

La llegada de Maresca desbloquearía el resto del verano. El City tiene varias decisiones pendientes en la plantilla y no puede afrontar un mercado de transición sin saber quién dirigirá el proyecto.

El club espera movimientos importantes tanto en entradas como en salidas. Después de un ciclo largo, algunos jugadores pueden cerrar etapa, otros necesitarán redefinir su rol y la dirección deportiva tendrá que elegir qué piezas encajan en el fútbol del nuevo entrenador.

Ahí la figura de Maresca es decisiva. Si el italiano llega, el City no empezará de cero, pero sí deberá ajustar perfiles. El objetivo será mantener la identidad sin caer en la repetición automática de un modelo que ya no tendrá a Guardiola como garante absoluto.

El Chelsea también cierra una herida incómoda con Maresca

Para el Chelsea, el acuerdo permitiría pasar página. La etapa de Maresca terminó de forma incómoda, con tensión interna y con la sensación de que el interés del Manchester City había contaminado una relación que ya venía desgastada.

En Stamford Bridge se ha contratado a Xabi Alonso, por lo que mantener abierto un conflicto con el técnico italiano y el City habría alargado una historia que el club necesita dejar atrás. Además, en una competición como la Premier League, donde las relaciones entre grandes clubes también importan, evitar un juicio puede ser tan importante como ingresar el dinero.

Maresca abre la primera gran prueba del City post Guardiola

El anuncio oficial, si no hay giro inesperado, abrirá una nueva era en Manchester. Maresca no llegará para hacer una revolución absoluta, pero tampoco podrá limitarse a proteger el pasado. El City necesita que su nuevo entrenador conserve lo mejor de la etapa Guardiola y, al mismo tiempo, introduzca energía propia.

El primer movimiento ya tiene precio: más de 10 millones para liberar al nuevo técnico de los Sky Blue. El siguiente tendrá más valor todavía: demostrar que el Manchester City puede seguir compitiendo por todo cuando Guardiola ya no esté en el banquillo.