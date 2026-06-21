Rodri, que acaba contrato en junio de 2027, deja en espera su renovación con el Manchester City

El Balón de Oro no ha llegado a un acuerdo con el club inglés para seguir en la Premier League, mientras que, concentrado con la Selección española, muestra su lado más íntimo antes de enfrentar a Arabia Saudí en el Mundial 2026

Rodri Hernández tiene una decisión de enorme peso sobre la mesa. El Manchester City ya le ofreció una renovación hace meses, pero el acuerdo sigue sin cerrarse y su contrato actual termina en junio de 2027.

La situación aparece justo cuando el centrocampista vuelve al primer plano con España en el Mundial 2026 y con una imagen más humana en la docuserie de RTVE 'Denominación de origen: La forja de un sueño', donde repasa su carrera, su lesión y el Balón de Oro, antes de medirse a Arabia Saudí en la jornada 2 del Grupo H.

Rodri y el Manchester City aplazan una renovación clave

El Manchester City quiere blindar a Rodri, pero la operación no está cerrada. La entidad inglesa movió ficha hace meses con una propuesta de renovación, aunque las conversaciones se encuentran ahora en pausa y todavía no existe un acuerdo definitivo, mientras otros clubes aparecen en su futuro.

Según informa Fabrizio Romano, no hay urgencia inmediata porque el contrato del centrocampista español expira en junio de 2027. El margen existe, pero también el riesgo: si la situación no avanza, Rodri podría entrar en su último año de contrato con un escenario de mercado cada vez más delicado.

El caso no es uno más dentro del City. Rodri no es solo un titular. Es el futbolista que cambió la dimensión competitiva del equipo, el autor del gol de la Champions contra el Inter y el mediocentro que terminó levantando el Balón de Oro.

El City sabe que Rodri no tiene un recambio sencillo

La renovación de Rodri pesa porque el Manchester City no puede tratarlo como una pieza sustituible. Su influencia va mucho más allá de la posición que ocupa en el campo. Ordena, corrige, pausa, acelera y da sentido al equipo desde una zona donde casi siempre se decide el fútbol.

Desde su llegada en 2019, el español ha pasado de ser una apuesta de alto nivel a convertirse en una figura central del proyecto. Él mismo recordó en RTVE que no tenía previsto cambiar de país, pero que el City necesitaba justo una pieza en su posición: “Era encajar perfectamente en un proyecto super ganador y a mí me cambió mi carrera evidentemente”.

Guardiola cambió la forma de mirar el fútbol de Rodri

Uno de los tramos más reveladores de la docuserie llega cuando Rodri habla de Pep Guardiola. El centrocampista no se limita a elogiar al técnico, sino que describe un cambio profundo en su manera de entender el juego: “Supone una dimensión diferente, es como si entras en Matrix. Antes ves el fútbol por un agujero pequeño y con él lo ves en 360 grados”.

Esa frase ayuda a entender por qué su futuro tiene tanto valor. Rodri no solo creció en el City por títulos o minutos. Creció porque el club y Guardiola le ofrecieron un ecosistema ideal para convertirse en el mejor mediocentro del mundo.

El Balón de Oro dejó una herida inesperada en España

La historia de Rodri no se entiende solo desde Manchester. También tiene una lectura española mucho más incómoda. Después de ganar la Eurocopa de 2024 y el Balón de Oro, el centrocampista admitió que no vivió aquel reconocimiento con una sensación plena de respaldo: “En otros países hay mucho más apoyo a sus jugadores y aquí quizás no pasa eso. Parece que tuviera que pedir perdón por ganar el Balón de Oro”.

La frase golpea porque viene de un jugador poco dado al ruido. Rodri representa un perfil discreto, académico, casi alejado del escaparate habitual de las estrellas. Por eso su reproche no suena a victimismo, sino a una queja medida de alguien que sintió que su mayor noche también llegó rodeada de presiones.

Rodri recogió el Balón de Oro en muletas tras la lesión

El Balón de Oro llegó en uno de los momentos más contradictorios de su carrera. Rodri recibió el premio en muletas, después de sufrir una grave lesión de rodilla que le obligó a detenerse justo cuando parecía tocar su punto más alto.

La imagen tenía una fuerza enorme: el mejor jugador del mundo, reconocido oficialmente, pero apartado del césped. Una escena que mezclaba gloria y fragilidad, dos extremos que rara vez se muestran con tanta claridad en el fútbol de élite.

El propio Rodri confesó que no sabía que iba a ganar hasta el final. “Cuando dicen tu nombre, la cabeza se vuelve en blanco y empiezan a aparecer los mejores momentos de tu vida”, relató.

Rodri afronta una decisión que puede marcar al City y a España

El futuro contractual de Rodri llega en un momento especialmente sensible. Para el Manchester City, renovarlo sería proteger a su jugador más estructural. Para el propio futbolista, supone decidir dónde quiere vivir los próximos grandes años de su carrera.

La fecha de 2027 todavía parece lejana, pero en el mercado actual un contrato de ese tamaño empieza a pesar mucho antes. Si no hay avances, cada mes añadirá ruido alrededor de un jugador que casi siempre ha preferido mantenerse lejos del ruido.

Rodri tiene ahora dos escenarios abiertos. Uno pertenece al City y a una renovación que sigue pendiente. El otro pertenece a España, al Mundial y a esa segunda estrella que la Selección persigue después de tocar la gloria en Europa. Su fútbol nunca ha necesitado estridencias, pero sus decisiones empiezan a moverlo todo.