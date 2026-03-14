Alineaciones Real Madrid - Elche CF: posibles onces del Madrid y Elche en el partido de la jornada 28 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid y el Elche CF se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 28 de LaLiga EA Sports. Esta noche, el partido en el Santiago Bernabéu es una oportunidad para que el Real Madrid siga cerca del FC Barcelona en la carrera por el título liguero

Real Madrid y Elche CF se citan en el día de hoy en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports. Álvaro Arbeloa cuenta con una gran cantidad de bajas para esta jornada. El técnico merengue no podrá alinear a los jugadores con más nombre de la plantilla. Por su parte, Éder Sarabia, quien se juega su puesto esta noche en el Santiago Bernabéu, tiene tres bajas para viajar a la capital de España.

Arbeloa cada jornada tiene más problemas

El técnico del Real Madrid tiene 10 bajas para esta jornada 28 de LaLiga EA Sports. Álvaro Arbeloa no cuenta con jugadores determinantes como Mbappé, Bellingham, Rodrygo Goes o Álvaro Carreras . Además de la sanción de Mastantuono que no podrá jugar, también están lesionados Alaba, Dani Ceballos y Militão. Tras el partido de Champions ante el Manchester City, Mendy y Tchouaméni también acabaron lesionados y parecen estar descartados para el partido ante el Elche CF.

De esta manera, el Real Madrid podría comenzar en portería con Courtouis. Por delante podrían formar una línea defensiva con Alexander Arnold, Asencio, Huijsen y Fran García por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Thiago, Camavinga, Valverde y Arda Güler. La zona ofensiva del cuadro madridista será para Vinicius Jr y Gonzalo.

Los guerreros de la última batalla de Sarabia

Por su parte, Éder Sarabia cuenta con alguna que otra baja, aunque ninguna de última hora en esta semana. Pedro Bigas, John Chetauya y Hector Fort están en la enfermería y todo apunta a que ninguno llega al partido de esta noche en el Santiago Bernabéu en el que su entrenador se juega el puesto en el banquillo del Elche CF.

Por ello, Dituro apunta a comenzar bajo palos en el Bernabéu. Josan, Chust, Affengruber, Pétrot y Valera serán los protagonistas de la defensa de cinco para Éder Sarabia. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Febas, Aguado y Martim Neto. En la punta de ataque estarán dos delanteros como André Silva y Álvaro Rodriguez para los goles.

Onces de Real Madrid y Elche CF

Real Madrid: Oblak; Alexander Arnold, Asencio, Huijsen, Fran García ; Thiago, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinicius Jr y Gonzalo.

Elche CF: Dituro; Josan, Chust, Affengruber, Pétrot, Valera; Febas, Aguado, Martim Neto; André Silva y Álvaro Rodriguez.