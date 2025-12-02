Barcelona - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 19 de LaLiga

El Barcelona quiere ampliar distancia con sus perseguidores enfrente un Atlético que quiere repetir la gesta de la pasada campaña

Este martes, 2 de diciembre, se enfrenta el FC Barcelona al Atlético de Madrid en todo un partidazo que tendrá lugar en el estadio Spotify Camp Nou. Este partido pertenece a la jornada 19, pero se disputa en esta fecha para ajustar la agenda, debido a la participación de algunos clubes en la Supercopa de España, entre ellos FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid CF y Athletic Club.

El cuadro de Hansi Flick, está líder y tiene 32 puntos en su haber -un punto por encima del Real Madrid CF-. En la anterior jornada, le pasó por encima con mucha facilidad al Deportivo Alavés, el partido acabó 3-1, de nuevo fue una exhibición, como en cada partido en Can Barca.

El Barcelona en su casa está invicto, no se ha dejado ningún punto en los 7 partidos que ha disputado entre el Camp Nou y Montjuic. A su vez, en los últimos siete encuentros no está dando los síntomas de regularidad del año pasado y eso se pudo observar en las dos derrotas ante el Sevilla y Real Madrid. El historial de encuentros entre ambos tiene un claro color azulgrana: 112 victorias, 57 empates y 77 derrotas.

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone llega situado en la cuarta posición, con 31 puntos, después de imponerse en la última jornada al Oviedo, actual colista en un encuentro muy plácido para los rojiblancos, que terminó con dos goles de Sorloth.

De ganar sería el octavo triunfo consecutivo, Simeone se agarra al precedente de la pasada campaña, donde Sorloth silenció a Montjuic. De visitante, esta temporada está siendo un poco irregular de 18 puntos únicamente ha sacado 9, aunque en los últimos partidos se ha visto un cambio de chip que le hace estar en la pelea por el título nacional.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 19 de LaLiga 25/26

El partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, tendrá lugar este martes 2 de diciembre a las 21:00 horas, en el estadio Spotify Camp Nou.

FC Barcelona - Atlético de Madrid: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimonovena jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal Movistar Plus (dial 7), por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange es el dial 111), por el canal M+ LaLiga 2 (dial 57 y en Orange es el dial 112), luego también se puede seguir en Orange Fútbol 1 (dial 107), en la Liga TV Bar y en M+ Vamos 2 (dial 51).

FC Barcelona - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este martes entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimonovena jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.