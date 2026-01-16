El Celta se hace fuerte en la primera vuelta y vuelve a mirar a Europa

El RC Celta de Vigo cierra la primera mitad de LaLiga en la zona alta de la clasificación, con números que avalan su regularidad y el objetivo real de conseguir plaza europea por segundo año consecutivo

El Celta de Vigo ha completado la primera vuelta del campeonato liguero con una imagen sólida y competitiva que le permite mantenerse de lleno en la pelea por los puestos europeos. Tras las primeras 19 jornadas, el conjunto celeste suma 29 puntos, con un balance de 7 victorias, 8 empates y 4 derrotas, registros que le sitúan en la séptima posición de la tabla, empatado a puntos con el Real Betis, equipo que actualmente marca la 6ª plaza. Un escenario que confirma que el Celta ha dejado atrás temporadas de sufrimiento para instalarse, un año más, en la zona noble.

Los datos refuerzan esa sensación de fiabilidad. El equipo vigués ha firmado 25 goles a favor y 20 en contra, un balance positivo que refleja un conjunto equilibrado, capaz de competir en partidos abiertos y también de resistir en encuentros más cerrados. La regularidad ha sido uno de los grandes valores del Celta, que ha perdido solo cuatro partidos en toda la primera vuelta y se ha mostrado como un rival difícil de superar tanto en Balaídos como lejos de Vigo.

En el plano individual, Borja Iglesias ha sido el principal referente ofensivo, liderando la tabla de goleadores del equipo con 7 tantos y aportando presencia constante en el área rival. A su alrededor, Iago Aspas continúa siendo una pieza importante en la generación de juego y en el liderazgo del grupo, mientras que futbolistas como Óscar Mingueza han ofrecido un rendimiento regular que ha elevado el nivel competitivo del bloque. El peso del colectivo ha sido determinante para sostener el rendimiento a lo largo de las jornadas.

El buen momento deportivo también ha situado a varios jugadores en el foco del mercado. Durante las últimas semanas se ha hablado de posibles movimientos relacionados con nombres como Fer López, el mencionado anteriormente Mingueza y otros activos de la plantilla como Ferran Jutglá, aunque desde el club se ha trasladado un mensaje de calma y continuidad, priorizando la estabilidad del grupo en un tramo decisivo de la temporada. La idea es clara: mantener el bloque que ha llevado al equipo a esta situación privilegiada.

Con la segunda vuelta por delante y la distancia con los puestos europeos reducida al mínimo, el Celta afronta lo que resta de curso con ambición contenida. Sin ruido innecesario y con los números como principal argumento, el conjunto celeste ha demostrado que su presencia en la lucha por Europa no es circunstancial, sino el reflejo de un proyecto que sigue creciendo con paso firme.