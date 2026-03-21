Elche - Mallorca: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 29 de LaLiga

El Martínez Valero acoge una auténtica final por la permanencia, el Elche, metido en descenso y en plena crisis, recibe a un Mallorca que ha tomado aire tras su última victoria y que busca alejarse definitivamente de la zona roja

La jornada 29 de LaLiga EA Sports enfrenta a dos equipos que llegan con urgencias, aunque en situaciones anímicas muy distintas. El Elche, actualmente decimoctavo con 26 puntos, atraviesa uno de los peores momentos de la temporada tras encadenar una racha muy negativa que le ha llevado a caer a puestos de descenso.

Enfrente estará un Mallorca que, con 28 puntos y en la 16ª posición, ha logrado salir del peligro tras su última victoria y que quiere aprovechar el contexto para dar un golpe importante en la clasificación. Con solo dos puntos de diferencia entre ambos, el partido se presenta como un duelo directo en el que el margen de error es prácticamente inexistente.

El Elche, sin margen de error y con Sarabia cuestionado

El Elche llega a esta cita en una situación límite, tanto en lo deportivo como en lo anímico. El conjunto ilicitano no conoce la victoria en lo que va de 2026, acumulando una dinámica muy preocupante con siete derrotas y cuatro empates, lo que ha provocado su caída a los puestos de descenso en el momento más delicado del curso.

Los números reflejan claramente sus problemas: 36 goles a favor y 45 en contra, una diferencia negativa que evidencia las dificultades del equipo para sostener los partidos y competir con regularidad. La última derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu fue un nuevo golpe para un equipo que necesita reaccionar de inmediato si quiere mantener sus opciones de permanencia.

En este contexto, la figura de Eder Sarabia está más cuestionada que nunca. El técnico vasco se juega buena parte de su continuidad en este encuentro, consciente de que una nueva derrota podría agravar aún más la situación. El vestuario, por su parte, insiste en el mensaje de unión y en la necesidad de afrontar los diez partidos restantes como auténticas finales, empezando por este duelo ante el Mallorca.

El Mallorca llega reforzado y con la oportunidad de abrir brecha

El Mallorca, en cambio, afronta el encuentro con algo más de tranquilidad tras su importante victoria en la última jornada, donde logró remontar al Espanyol (2-1) en un partido clave para salir del descenso. Ese triunfo ha permitido al conjunto balear colocarse con 28 puntos, aunque la igualdad en la zona baja obliga a mantener la tensión competitiva.

El equipo bermellón presenta unos registros similares a los de su rival, con 33 goles a favor y 45 en contra, pero llega con mejores sensaciones tras haber recuperado la confianza en el momento oportuno. La victoria ante el Espanyol no solo supuso tres puntos, sino también un impulso anímico clave de cara a este tramo final de temporada.

Para el conjunto dirigido por Martín Demichelis, este partido representa una gran oportunidad. Ganar en el Martínez Valero supondría abrir una brecha de cinco puntos con un rival directo y dar un paso muy importante hacia la permanencia. Por ello, el Mallorca buscará aprovechar la presión que rodea al Elche para imponer su ritmo y jugar con la ansiedad del rival.

Elche - Mallorca: fecha y horario del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Elche y el Mallorca, que se disputará en el estadio Martínez Valero, está programado para el sábado 21 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 29 de LaLiga Elche y Mallorca?

El Elche - Mallorca de la jornada 29 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Elche - Mallorca, encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Elche - Mallorca de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Martínez Valero. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.