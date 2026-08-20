Esta Liga no hay quien la entienda y el aficionado... tampoco

La primera jornada no se terminará de jugar hasta el 27 de agosto con el Barcelona - Athletic Club, después de haber empezado el 15 con el Alavés - Getafe. Mientras que entre el 20 y el 24 se jugará la totalidad de la segunda

LaLiga EA Sports arrancó el pasado 15 de agosto con el encuentro entre Alavés y Getafe que terminó con triunfo babazorro por 3-0. Ese mismo sábado, festivo en gran parte de España, le siguió el partido del Sevilla ante el Rayo Vallecano (2-1). La lógica habría hecho pensar que en el mismo fin de semana se debería de haber disputado toda la primera jornada en Primera división como si ocurrió en Segunda.

Pero la exigencia del convenio de los futbolistas a nivel de vacaciones que debe garantizar 21 días de vacaciones para aquellos que participaron en las rondas finales del Mundial 2026 ha provocado un importante 'lío' en el calendario de Primera división. Un total de 12 días pasarán desde que se disputó el primer encuentro de la jornada de LaLiga EA Sports hasta que se juegue el último el próximo 27 de agosto, el Barcelona - Athletic Club.

El estreno de LaLiga pone a prueba la paciencia de los aficionados

Sin querer este que les escribe, robarle días de vacaciones a los futbolistas que como cualquier trabajador tiene derecho a tomarse los días que le pertenezcan, creo que este lío en el arranque del curso de LaLiga EA Sports debe hacer pensar a aquellos que mandan en el fútbol español. Si la primera jornada se va a jugar entre el 15 de agosto y el 27 del mismo mes, quizás hubiese sido más lógico posponer el arranque de la temporada algunos días más para que los aficionados puedan disfrutar de una Primera división, plena, desde su comienzo.

El embrollo con el calendario de LaLiga EA Sports va a más cuando al mirar las fechas de la jornada dos, este va a más. La segunda jornada de LaLiga EA Sports si se jugará al completo, eso sí, en cuatro días, los que van desde el 20 de agosto hasta el 24. Esto entraría dentro de la lógica ya que en los últimos años las jornadas de Liga se juegan habitualmente entre viernes y lunes para aprovechar al máximo los ingresos por televisión.

Pero es que esta segunda jornada se disputará en medio de la primera, dándose la circunstancia que equipos como Valencia, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Celta de Vigo, Osasuna, Barcelona o Athletic Club, jugarán primero la jornada 2 y días después el encuentro de la primera fecha.

La primera jornada de LaLiga EA Sports de forma clara

El ajustado calendario necesita pensar en el aficionado

Todos sabemos que el calendario futbolístico está sumamente ajustado pero seguro que si todas las partes se sentasen a tratar de buscar una solución, esta habría llegado y le habría dado a los aficionados, que al fin y al cabo son uno de los ingredientes principales, un estreno de la Liga en condiciones y no a medio gas y sin saber muy bien cuando y con quién juega su equipo.

Lo más curioso de todo este lío, que mientras que el pasado fin de semana había varios equipos que se estrenaban en Liga, otros como Real Madrid o Real Betis disputaban amistosos de pretemporada que por supuesto no tienen la exigencia de un encuentro oficial. O sin ir más lejos el Barcelona, mientras que el Atlético de Madrid se estrenaba ante el Málaga, disputaba el Joan Gamper ante su público en el Spotify Camp Nou. La vuelta al calendario, en mi opinión, es necesaria si se quiere verdaderamente cuidar a un aficionado que ya sufre horarios complicados, jornadas intersemanales y otras decisiones que solo hacen enfadar al respetable.