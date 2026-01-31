Levante - Atlético de Madrid: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 22 de LaLiga

El equipo de Simeone busca una victoria que le permita engancharse a la pelea por LaLiga, mientras que el Levante afronta el duelo con la ilusión de dar una alegría a su afición y encadenar su segundo triunfo consecutivo

Este sábado 31 de enero, el Levante UD recibe al Atlético de Madrid en el Ciutat de València, en un duelo entre dos equipos con realidades muy distintas. Los granotas llegan reforzados tras la victoria de la pasada jornada, mientras que el conjunto del Cholo busca prolongar su buena dinámica y mantenerse firme en la zona alta.El Levante ocupa actualmente la decimonovena posición, con 17 puntos, a cinco de la salvación. En las últimas cinco jornadas ha logrado dos victorias, ante Elche y Sevilla, además de dos empates y una derrota, una racha que refleja cierta mejoría, aunque todavía insuficiente para abandonar la zona baja. En el Ciutat de València, el conjunto valenciano ha sumado 11 puntos en 11 partidos, un rendimiento que le permite aferrarse a su estadio como vía para reaccionar.El Atlético de Madrid, por su parte, llega al choque en la tercera posición, con 44 puntos, tres más que el Villarreal, y con los puestos de cabeza cada vez más cerca. Barcelona y Real Madrid marcan el ritmo por arriba, y un triunfo en Valencia permitiría a los rojiblancos meter presión a sus rivales directos por el título.Como visitante, el Atlético ha conseguido 13 puntos en diez partidos, un balance sólido que explica su regularidad. Además, el equipo rojiblanco encadena cinco encuentros consecutivos sin perder, una racha que Simeone quiere alargar para seguir creciendo en confianza. En el apartado defensivo, los datos avalan al conjunto madrileño. El Atlético, junto al Real Madrid, es el equipo que menos goles ha encajado en Primera División, 17 goles, una de las claves de su buen rendimiento esta temporada.En cuanto a los enfrentamientos directos, el historial favorece claramente al Atlético. De los 40 partidos disputados, los rojiblancos se han impuesto en 23 ocasiones, por 10 victorias del Levante y 7 empates, un precedente que refuerza el papel de favorito del conjunto madrileño, aunque el contexto invita a no confiarse.

Levante UD - Atlético de Madrid: fecha y horario del partido de la jornada 22 de LaLiga 25/26

Este duelo entre el Levante y el Atlético de Madrid, tendrá lugar este sábado 31 de enero a las 18:30 horas, en el estadio Ciutat de València.

Levante UD - Atlético de Madrid: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la vigesimosegunda jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal DAZN LaLiga (dial 55 en Movistar+ y en Orange es el dial 113), así como por el canal LaLiga 2 (M58 y O114) y la plataforma de DAZN. Además, el encuentro también se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Levante UD - Atlético de Madrid: ¿Cómo seguir en directo online?

