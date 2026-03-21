Munuera Montero, árbitro elegido para el derbi entre el Real Madrid y Atlético de Madrid

El colegiado andaluz ha sido designado para dirigir el encuentro a los de Arbeloa con los de Simeone en el día de mañana en el Bernabéu. Esta temporada ya estuvo presente en el choque entre Sevilla y Betis en el Pizjuán, el Real Sociedad - Athletic Club o el Clásico en la Supercopa de España, entre otros

Real Madrid y Atlético de Madrid se darán cita mañana en el Bernabéu, en el encuentro que dará comienzo a las 21:00 (hora española). En este sentido, el Comité Técnico de Árbitros ha designado a José Luis Munuera Montero para dirigir el choque entre los de Álvaro Arbeloa y Simeone, en un nuevo choque entre merengues y colchoneros en el que ambos buscarán los tres puntos para seguir en la parte alta de la clasificación de LaLiga EA Sports. De esta manera, el colegiado andaluz dictará sentencia en el que será su segundo derbi, tras el de la temporada 2022/2023.

Munuera Montero, designado para dirigir su segundo derbi entre merengues y colchoneros

José Luis Munuera Montero afronta uno de los encuentros marcados en rojo a principio de temporada, como son estos enfrentamientos entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. El partido viene precedido del 5-2 que tuvo lugar en el partido de ida en el Metropolitano, con una goleada que tuvo como principal protagonista a Julián Álvarez por su doblete, además de a otros anotadores, como Le Normand, Sorloth, Griezmann, Mbappé y Arda Güler. Además, los dos equipos llegan en situaciones diferentes de la temporada. Por un lado, los de Arbeloa vienen de eliminar al Manchester City en octavos de UEFA Champions League, por lo que se enfrentarán en cuartos de final al Bayern de Múnich. Además, el clubblanco se sitúa segundo en la clasificación de LaLiga EA Sports con 66 puntos, a cuatro del Barcelona. Por ello, tras caer sorprendentemente ante el Albacete en Copa del Rey, los merengues ponen el foco en el campeonato doméstico y Copa de Europa, apostando el resto de la campaña en estos dos torneos.

Por otro lado, el Atlético de Madrid viene también de hacer los deberes en UEFA Champions League, eliminando al Tottenham. Por ello, los de Simeone se verán las caras con el morbo en cuartos de final de la Copa de Europa. Además, el equipo colchonero disputará la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad en La Cartuja, fijada para el sábado 18 de abril. Por otra parte, los rojiblancos, tras la victoria del Villarreal ante el conjunto de Pellegrino Matarazzo, se sitúan en la cuarta posición de la clasificación con 57 puntos. De esta manera, un triunfo en el Bernabéu les serviría para ponerse por delante de los de Marcelino en la tabla de LaLiga EA Sports.

Los datos de Munuera Montero con Real Madrid y Atlético de Madrid

En este sentido, Munuera Montero se ha cruzado en el camino del Real Madrid hasta en 21 partidos, dejando un registro con 16 victorias, tres derrotas, dos empates. Por otro lado, el árbitro andaluz ha dirigido al Atlético de Madrid en 23 ocasiones, con unos datos de 12 triunfos, seis 'pinchazos' y tres empates. Además, será el segundo derbi para el colegiado, tras el de la temporada 2022-2023, que acabó con los tres puntos para el equipo que dirige actualmente Arbeloa. Dicho partido tuvo como una de las polémicas la tarjeta roja a Mario Hermoso por una acción sobre Dani Ceballos, además de la activación en el Metropolitano por lanzamiento de objetos al terreno de juego.

Por otro lado, Real Madrid y Atlético de Madrid llegan con bajas importantes. Arbeloa no podrá contar con Thibaut Courtois, Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo. Por su parte, Simeone tendrá las bajas de Oblak, Pubill, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza.