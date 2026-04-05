Oviedo - Sevilla: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

Luis García Plaza se estrena hoy como entrenador del Sevilla en la determinante visita al Carlos Tartiere para medirse con el Oviedo, colista de la clasificación

El destino ha deparado que el estreno de Luis García Plaza en el Sevilla se produzca en el Domingo de Resurrección como reflejo de lo que necesita obrar el nuevo técnico para alejar a los nervionenses del desastre del descenso.

Un resurgir que pasa imperiosamente por asaltar esta tarde el feudo de un Oviedo que apura a a desesperada sus opciones de salvar la categoría, ahora a ocho puntos, tras su histórico regreso el curso pasado a la elite del fútbol español.

Finalísima en el debut de Luis García Plaza

Y es que los nervionenses solo gozan a día de hoy de tres puntos de renta sobre el infierno y es el penúltimo partido contra un rival por debajo en la tabla, por lo que todo lo que no sea ganar complicaría sobremanera la situación de los nervionenses.

La derrota contra el Valencia en casa antes del parón encendió las alarmas en el Ramón Sánchez-Pizjuán y le costó definitivamente el puesto a Matías Almeyda tras realizar experimentos en el día menos propicio para ello.

La planta noble nervionense se decantó por Luis García Plaza, que ha contado con semana y media para preparar el partido, si bien no fue hasta el jueves cuando contó con la totalidad de sus efectivos tras la vuelta de los internacionales, y existe expectación alrededor de su once y el plan de juego en el desplazamiento a tierras asturianas.

El Oviedo, por su parte, se enfrenta a su último tren, pues si no puntúa contra los blanquirrojos, sus pocas esperanzas de continuar en la elite se evaporarán definitivamente, si bien con un triunfo seguiría siendo harto complicado.

Oviedo-Sevilla: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta tarde al Oviedo con el Sevilla, correspondiente a la jornada 30 del campeonato liguero, se disputará en el Carlos Tartiere este domingo 5 de abril de 2026, a partir de las 18:30 horas, es decir, en la tercera franja horaria de este Domingo de Resurrección.

Oviedo-Sevilla: ¿Dónde verlo por televisión?

Este partido liguero que enfrenta a ovetenses con nervionenses se podrá ver en abierto por medio de Teledeporte, a la vez que también lo ofrece la plataforma de pago DAZN (dial 55 en Movistar, 113 en Orange), con la opción, como siempre, de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus respectivas aplicaciones.

Oviedo Finalizado 1 - 0 Sevilla F. Viñas 32'

Oviedo-Sevilla: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de verlo por televisión, existe la la opción de seguir este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que ocurra sobre el césped del Carlos Tartiere. Además, la cobertura de esta redacción continuará tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas sevillistas.