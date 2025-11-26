Real Madrid - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 5 de LaLiga

El líder busca prolongar su racha de victorias frente a un Espanyol que sigue invicto y que amenaza con poner a prueba la solidez del conjunto blanco

Este sábado, Real Madrid y Espanyol se enfrentan en el Santiago Bernabéu. El conjunto de Xabi Alonso está firmando un arranque espectacular de LaLiga, con un Mbappé a un nivel estelar: abrió el marcador y asistió en el segundo gol en la victoria por 1-2 frente a la Real Sociedad en el Reale Arena. El equipo blanco sigue líder y mantiene un pleno de cuatro victorias en cuatro partidos.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Huijsen, una decisión muy polémica que cambió por completo el plan del Madrid. A pesar de quedarse con un jugador menos, el conjunto dirigido por Alonso supo reorganizarse y mantener el resultado durante toda la segunda mitad, logrando así los tres puntos.

El Espanyol se ha colocado tercero tras su triunfo por 3-2 frente al Mallorca. Los goles pericos llevaron la firma de Pere Milla, Roberto Fernández, a pase de Dolan y Kike García, que estrenó su cuenta con el equipo desde el punto de penalti para sellar la victoria. El conjunto de Manolo González se mantiene invicto, con tres victorias y un empate en este inicio de LaLiga.

R. Madrid Finalizado 2 - 0 Espanyol Éder Militão 22' K. Mbappé 47'

Real Madrid - RCD Espanyol: fecha y horario del partido de la jornada 5 de LaLiga 25/26

El partido entre el Real Madrid y el Espanyol, tendrá lugar este sábado 20 de septiembre de 2025, a las 16:15 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid - RCD Espanyol: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la quinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 443 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110) o LaLiga TV Bar (302).

Real Madrid - RCD Espanyol: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Real Madrid y el Espanyol, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la quinta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Xabi Alonso, de Manolo González y del resto de protagonistas.