River Plate, cuna de entrenadores: El Gran Derbi enfrenta a dos técnicos con ADN millonario

El Gran Derbi entre Sevilla y Betis reunirá a Matías Almeyda y Manuel Pellegrini, dos entrenadores que crecieron desde el banquillo del Monumental

El Gran Derbi de Sevilla tendrá este fin de semana un condimento especial para el fútbol argentino: los dos entrenadores que se enfrentarán, Matías Almeyda (Sevilla FC) y Manuel Pellegrini (Real Betis), son exentrenadores de River Plate, un reflejo más de cómo el club de Núñez no solo exporta talento dentro del campo, sino también desde el banquillo.

Lo que vive hoy el fútbol europeo es una demostración de que River Plate se ha convertido en un auténtico semillero de entrenadores exitosos, capaces de influir en las principales ligas del mundo.

Un derbi con sello millonario

El cruce entre Sevilla y Betis no solo será un choque de estilos, sino también una historia entrelazada por Núñez y el Monumental.

- Matías Almeyda, hoy referente del Sevilla, fue el hombre que tomó a River en su momento más difícil y lo devolvió a Primera División en la temporada 2011-2012. 60 partidos dirigidos (60,50% de partidos ganados).

- Manuel Pellegrini, actual técnico del Betis, tuvo una etapa clave en River entre 2002 y 2003, donde conquistó el Torneo Clausura 2003 y fue subcampeón de la Copa Sudamericana. Fue su último equipo antes de dar el salto a Europa en el Villarreal. 77 partidos dirigidos (60,61% de partidos ganados).

River Plate, escuela de entrenadores además de jugadores

El "Semillero de Campeones", reconocido históricamente por producir futbolistas de élite, hoy también es una plataforma de desarrollo para técnicos con impacto global. Entre los nombres destacados:

- Marcelo Gallardo, actual técnico de River Plate, es el entrenador más laureado en la historia del club con 14 títulos (7 locales y 7 internacionales). Su segunda etapa tras su breve paso por Arabia reafirma su peso en el fútbol sudamericano.

- Martín Demichelis, su sucesor entre 2022 y 2024, ganó tres títulos en dos años (Liga 2023, Trofeo de Campeones 2023, Supercopa Argentina 2023).

- Ramón Díaz, segundo técnico más ganador en la historia del club (9 títulos), hoy dirige al Internacional de Porto Alegre.

- Diego Simeone, aunque nunca jugó en River, dirigió al club en 2008, logrando el Torneo Clausura 2008 en sus inicios como entrenador.

- Néstor Gorosito, formado en River como futbolista, dirigió al club durante dos temporadas y hoy está al frente del Alianza Lima. Y la lista continúa con técnicos formados como futbolistas en River que hoy lideran proyectos en todo el mundo: Javier Mascherano (Inter Miami), Pablo Aimar (Seleccionado argentino), Diego Placente (Selección Argentina Sub-20), Chacho Coudet (Alavés), Hernán Crespo (São Paulo), entre otros.

River, la mejor cantera de América y una potencia global

El prestigioso CIES Football Observatory ubicó recientemente a River Plate como la tercera mejor academia del mundo y la número uno de América, en un nuevo reconocimiento internacional al "Semillero de Campeones".

El estudio posiciona a River con:

- 97 futbolistas formados activos en las principales ligas del mundo.

- 2.305 minutos promedio disputados en la última temporada.

- Un nivel competitivo medio de 0,81.

Argentina, además, aparece como el país con más clubes en el Top 100 global, un fenómeno donde River es el gran motor.

Un proyecto institucional moderno y consolidado

La fortaleza de River también se explica por un trabajo institucional sostenido durante más de una década. Bajo las presidencias de D’Onofrio, Brito y ahora Stéfano Di Carlo, el club consolidó un modelo que combina tradición e innovación.

Tres ejes lideran la nueva etapa:

- Fútbol: continuidad de Marcelo Gallardo hasta 2026, jerarquía competitiva y búsqueda de la Copa Libertadores.

- Infraestructura: ampliación del Estadio Mâs Monumental, hoy el más grande y moderno de Sudamérica.

- Marca global: expansión internacional del ADN River Plate. River no solo forma futbolistas: forma profesionales, lidera proyectos de desarrollo, moderniza instalaciones y exporta talento a todo el mundo.