Pep Chavarría asume el papel del Rayo Vallecano ante el AEK en la Conference League

El jugador rayista compareció este pasado jueves junto a Iñigo Pérez en la previa del duelo ante los griegos y ensalzó la gran competición que están haciendo. "Tenemos confianza", declaró

El Rayo Vallecano saldrá este jueves a partir de las 18:45 con todo para sacar un resultado positivo en la ida de cuartos de final de la Conference League ante el AEK de Atenas. El cuadro de Iñigo Pérez se medirá al líder de la Superliga de Grecia por lo que la tarea parece no sencilla aunque si algo hay en Vallecas es ilusión a raudales.

El Rayo Vallecano deberá sacar tajada del apoyo de su afición este jueves aunque como bien remarcó este pasado miércoles uno de sus jugadores, Pep Chavarría, saben que no son los favoritos de la eliminatoria. El defensa del Rayo Vallecano habló de la dificultad de la Conference League pero también resaltó la confianza del grupo: "Es una competición difícil. No somos favoritos porque hay equipos muy buenos. Estamos haciendo una competición increíble. Tenemos confianza".

Además, el zaguero no escondió que con Iñigo Pérez está encontrando su mejor nivel y aún tiene margen de mejora: "El Pep de hace dos años no es el mismo. El míster nos ayuda a mejorar. Estoy contento y feliz, porque tengo mucho margen de mejora".

La evolución del Rayo Vallecano que le hace mirar a la Conference League

El Rayo Vallecano ha dado un salto en sus aspiraciones por temporada y eso se ve en lo que se jugarán los madrileños este mismo jueves en la Conference League. Sobre ese crecimiento en la exigencia también tuvo palabras Pep Chavarría: "Ha ido creciendo año tras año. Nos vemos capaces de ganar porque tenemos una gran plantilla. La exigencia crece. Mi mentalidad también ha crecido y lo seguirá haciendo". Pep Chavarría está viviendo su cuarta temporada en el Rayo Vallecano, equipo al que llegó en el verano de 2022 procedente de un Real Zaragoza donde se había convertido en una pieza casi imprescindible.

La ilusión se desborda en el Rayo Vallecano

Estas ganas por hacer algo importante en la Conference League, además de Pep Chavarría, las mostró días atrás el delantero Jorge de Frutos: "Es un partido muy especial para todos. Tenemos muchas ganas de afrontar este primer paso en la eliminatoria. La plantilla, el club y la afición saben de la importancia de este duelo histórico. Vamos a darlo todo en Vallecas para llevar el mejor resultado posible a Atenas". Además, el máximo goleador del Rayo Vallecano en Liga también quiso mandar un mensaje a la afición rayista: "A la afición le mando un mensaje de ilusión. La plantilla está ilusionada, sabemos que ellos estarán ahí animando y les damos las gracias. Ojalá todos juntos consigamos algo muy bonito este año".