Arbeloa, sobre si se cometió un riesgo con Courtois: "Hay muy pocos futbolistas que salgan al campo al 100%"

El técnico del Real Madrid ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el importante encuentro de mañana frente al Atlético de Madrid en el Bernabéu, dónde habló de la baja del portero belga, que pudo haber sentido la molestia que provocó su lesión durante el calentamiento del encuentro ante el Manchester City

Real Madrid y Atlético de Madrid se verán las caras en el día de mañana en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. En este sentido, los de Arbeloa llegan tras ganar los dos últimos partidos del campeonato doméstico, además de eliminar al Manchester City en octavos de final de la UEFA Champions League. Por ello, el técnico salmantino compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar las novedades en la convocatoria, la lesión de Courtois y el estado de Bellingham, entre otros temas.

Arbeloa habla del estado de jugadores como Bellingham y Mbappé

De esta manera, Arbeloa comentó sus sensaciones de cara al encuentro de mañana frente al Atlético de Madrid: "Ganas e ilusión. Es un partido importante por lo que suponen estos tres puntos, por la afición, por la ilusión que se ha creado. Es de los mejores partidos que se puede vivir. Tengo ganas de ver un Bernabéu entregado". Por otro lado, el técnico del Real Madrid desveló cómo se encuentra Mbappé: "Ya dije que cuando volviera, estaría al 100%. En Mánchester demostró que está muy bien y sus sensaciones son lo más importante. Máxima confianza y garantías, como ilusión por tenerle de vuelta. Está al 100%". Además, el entrenador del conjunto blanco, ya con la presencia de Bellingham, explicó su rol y si podía jugar junto con Thiago Pitarch: "Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Tener a Bellingham es una noticia excelente y que Thiago haya dado este rendimiento, también. Hay muchos partidos y me encantan estos problemas. También pueden jugar juntos".

En este sentido, Arbeloa siguió explicando sus planes con Bellingham: "Aquí atacamos todos y defendemos todos. Ya buscaremos su mejor rol, ese es mi trabajo. Cuando no tenemos balón, no queda otra que trabajar los once. Mentalidad colectiva. No veo ningún problema en tener grandísimos jugadores. Y si sucede, bendito problema". El entrenador del Real Madrid también habló del futuro de Rüdiger, que acaba contrato a final de temporada: "No me gusta meterme en estos temas. Respeto mucho a club y jugador, las dos partes que se tienen que entender. Pero yo estoy dispuesto a hacer una estatua de Rüdiger en mi jardín. Desde el primer día se ha puesto a disposición del cuerpo técnico. Me dijo que en marzo, cuando llegue lo duro, estaría disponible y aquí está. Su tratamiento en Londres, con Niko, ha sido una suerte. Y el madridismo debe ser consciente de la suerte que tenemos de tenerle".

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Arbeloa valora la lesión de Courtois

Arbeloa también fue preguntado por la famosa frase de Simeone de 'somos el equipo del pueblo': "Pues que me parece muy bien. Yo me ocupo de mi equipo. Es una suerte enfrentarme a él, porque es el típico entrenador que te lleva al máximo, que te hace darle vueltas a los partidos. Nada, es una suerte enfrentarme a los mejores entrenadores del mundo". El entrenador del Real Madrid habló de su plan con Carvajal y si tendrá más minutos pensando en el Mundial: "Yo tengo que pensar en el Real Madrid y eso es lo que hago, también cuando pongo a Carvajal. Su figura es muy importante, más allá de lo que pase en el campo. Ayuda mucho a sus compañeros. Es lo que necesitamos, un líder. Porque o se es líder en todas partes o no se es líder".

Por último, Arbeloa se expresó por la lesión de Courtois y por si se cometió algún tipo de riesgo: "Riesgos se corren cada vez que pongo a un jugador en el campo. Hay muy pocos futbolistas que salgan al campo al 100%, sin ninguna molestia. Es normal. Cuando llegó al descanso quería seguir jugando y fui yo quien decidió parar. También por la máxima confianza que tengo en Lunin. Es un gran portero y lo va a demostrar. Aquí se lesiona el mejor portero de la historia y tenemos a otro. No nos marcamos ningún plazo".