Asencio y Bellingham, una de cal y otra de arena en la lista para recibir al Atlético de Madrid

El central no ha recibido el alta médica aún, lo contrario al centrocampista inglés, que podría tener minutos un mes y medio después de la lesión que sufrió el pasado 1 de febrero. Por ello, Arbeloa tendrá un total de seis ausencias para el choque ante los de Simeone en el Bernabéu

Real Madrid y Atlético de Madrid cerrarán la jornada 29 de LaLiga EA Sports con el derbi que tendrá lugar a las 21:00 horas en el Bernabéu. Para ello, ambos clubes llegan con importantes bajas a uno de los partidos más esperados cada temporada. Sin embargo, una de las novedades, en este caso, en el equipo de Arbeloa, es el regreso de Jude Bellingham a la convocatoria un mes y medio después. Por otro lado, Asencio no ha podido recibir el alta médica y sigue siendo baja, por lo que podría volver tras el parón de selecciones.

Buenas noticias para Arbeloa de cara al derbi madrileño

El Real Madrid ha hecho oficial la convocatoria del partido de esta noche frente al Atlético de Madrid. En este sentido, una de las buenas noticias ha sido el regreso de Jude Bellingham a la lista, que lleva sin poder vestirse de corto desde el partido contra el Rayo Vallecano del pasado 1 de febrero. Desde entonces, el inglés se ha perdido un total de diez encuentros con el conjunto de Arbeloa, siendo una importante baja para la plantilla. Sin embargo, el ex del Borussia Dortmund está de vuelta y podría tener minutos en la cita de hoy contra los de Simeone, que llevan también con ausencias importantes. Por otro lado, Alaba y Carreras son citados de nuevo, al igual que para el duelo frente al Manchester City del pasado martes, aunque ambos no tuvieron minutos. No obstante, el técnico salmantino no podrá contar hoy frente a los de Simeone con Courtois, Asencio, Militao, Mendy, Ceballos, Rodrygo.

De esta manera, Arbeloa valoró, en la rueda de prensa previa, la vuelta de Jude Bellingham a la convocatoria: "Él está ya disponible, mañana estará en la convocatoria. Veremos a ver si juega. Yo creo que sí, que está disponible y yo tengo muchas ganas de verle ya en el campo. Es evidente que Jude Bellingham es un jugador muy inteligente, sabe especialmente bien lo que hace en cada momento y la situación en la que está, pero por mi parte muy contento de que mañana esté disponible y preparado para ayudarnos". Por ello, todo dependerá del transcurso de un partido que medirá las fuerzas de Real Madrid y Atlético de Madrid antes del parón de selecciones. Por su parte, Simeone no podrá contar en su visita al Bernabéu con jugadores teóricamente como Jan Oblak, Marc Pubill o Pablo Barrios, además de Rodrigo Mendoza.

La convocatoria del Real Madrid para enfentarse al Atlético de Madrid

Por ello, Arbeloa ha convocado a los siguientes futbolistas para recibir al Atlético de Madrid: Lunin, Fran González, Sergio Mestre, Carvajal, Alaba, Trent, Carreras, Fran García, Rüdiger, Huijsen, Diego Aguado, Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Manuel Ángel, Thiago, Vinicius, Mbappé, Gonzalo, Brahim, Mastantuono. Otra de las novedades será la presencia de Lunin al once inicial más de dos meses después, desde la eliminación en octavos de final de Copa del Rey, por la lesión que sufrió Courtois en el partido contra el Manchester City. Además, todo apunta a que Mbappé estará en la alineación titular, tras tener más de dos minutos en el choque del pasado martes ante el equipo de Pep Guardiola.