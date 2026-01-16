El Besiktas llama a la puerta de Alaba y el Real Madrid escucha

El Besiktas, equipo de la liga turca se interesa por David Alaba, central austríaco que finaliza contrato con el Real Madrid. En medio de las negociaciones, jugador y entidad chocan con el salario, las lesiones y un pasado emocional que añade tensión al escenario

El nombre de David Alaba vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes. Esta vez, desde Turquía, el Besiktas ha mostrado un interés firme por el defensa del Real Madrid, tal y como ha informado AS y como reconocen abiertamente desde el propio club otomano. No es un simple rumor: el responsable de fichajes de las Águilas Negras ha validado los contactos y su entrenador, Sergen Yalçın, ha deslizado que están muy cerca de cerrar “dos o tres incorporaciones” de peso.

Por su parte, en el Santiago Bernabéu, la información no sorprende ni incomoda, puesto que el zaguero acaba contrato el próximo verano y, por sus recientes lesiones, edad y política del club, no iba a ser renovado.

Un escenario que el Madrid no descarta

A sus 33 años, David Alaba atraviesa el momento más delicado desde que llegó al Real Madrid. Las lesiones se han encadenado durante casi un año, su continuidad ha sido intermitente y su impacto deportivo se ha reducido de forma evidente. A ello se suma un factor determinante para la dirección deportiva blanca: su salario.

Alaba percibe alrededor de 14 millones de euros brutos por temporada, una cifra elevada para un futbolista que ya no es indiscutible y cuyo contrato finaliza al término de la campaña. En ese contexto, el club blanco no cierra la puerta a escuchar propuestas, especialmente si ayudan a aliviar masa salarial y a ordenar la planificación defensiva de cara al próximo curso.

El dinero, gran escollo para una cesión

Ahí es donde la operación se complica. El Beşiktaş no puede asumir ni de lejos esas cifras. Ni siquiera una parte significativa. Según fuentes cercanas a la negociación, el club turco no está en disposición de pagar ni la mitad del salario de Alaba durante los seis meses que restan de temporada, descartando esa fórmula para una posible cesión.

Para que el movimiento pudiera materializarse, deberían alinearse varios factores: una rebaja salarial importante por parte del jugador y una implicación económica del Real Madrid asumiendo buena parte de la ficha. Un encaje complejo que, a día de hoy, no parece sencillo.

Un detalle emocional con gran peso

A la ecuación se suma un elemento especialmente sensible en Turquía. David Alaba es un reconocido simpatizante del Galatasaray, eterno rival del Besiktas. En el barrio de Salzburgo donde creció, con fuerte presencia de aficionados del club ‘león’, el central austríaco se hizo seguidor del ‘Cim-Bom’ a través de sus amigos de la infancia.

Las imágenes del jugador siguiendo partidos del Galatasaray con camiseta y bufanda han circulado en más de una ocasión por redes sociales. Un detalle que, en un país donde la rivalidad se vive con una intensidad extrema, no pasa desapercibido y añade fricción a cualquier intento de acercamiento.

Mirando más al verano que a enero

Desde Turquía, diferentes medios apuntan a que el objetivo real del Besiktas sería cerrar un preacuerdo de cara al próximo verano, cuando Alaba quedaría libre y podría llegar sin coste de traspaso. Una estrategia que permitiría competir con otros pretendientes como la Fiorentina o el New York City, también atentos a su situación contractual.

En el Real Madrid, mientras tanto, el mensaje es claro: no habrá renovación. El club no contempla extender el vínculo del ex jugador del Bayern y cualquier escenario que facilite una salida ordenada será tenido en cuenta.