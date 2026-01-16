Alineaciones Espanyol - Girona: Alineación probable de Espanyol y Girona en la jornada 20 de LaLiga

El Espanyol espera volver a la senda de la victoria tras dos jornadas sin lograrla, mientras el Girona busca encadenar su tercera victoria consecutiva

El partido que abre la jornada 20 de LaLiga, con la que arranca la segunda vuelta, enfrenta este viernes a Espanyol y Girona a partir de las 21:00 horas en el RCDE Stadium, en un duelo importante para ambos equipos, aunque con objetivos bien distintos.

El Espanyol llega a la cita en una situación muy favorable. El conjunto dirigido por Manolo González ocupa la quinta posición con 34 puntos, a cuatro del cuarto clasificado y con cinco de ventaja sobre el Real Betis. Una victoria permitiría a los pericos reforzar sus opciones de regresar a puestos europeos, algo que no consiguen desde la temporada 2019/20, y sumarían 10 puntos en sus últimos cinco encuentros.

El Girona, por su parte, afronta el derbi en la decimotercera posición con 21 puntos. El equipo de Míchel atraviesa una clara dinámica ascendente y busca su tercera victoria consecutiva, un triunfo que le permitiría despejar las dudas generadas en los primeros meses de competición, cuando llegó a verse seriamente comprometido en la zona baja. De lograrlo, los gerundenses podrían asentarse en la zona media de la tabla.

Bajas del RCD Espanyol - Girona FC

El Espanyol, en cambio, llega prácticamente con toda la plantilla disponible. La única baja confirmada es la de Javi Puado, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior y deberá pasar por quirófano, lo que le hará perderse lo que resta de temporada. Una ausencia sensible para Manolo González por el peso que tenía el atacante en el equipo.

El Girona, en cambio, llega al encuentro con un panorama complicado en el apartado médico. Juan Carlos Martín continúa de baja por una lesión de rodilla y sigue sin fecha clara de regreso. Portu se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior, mientras que Donny van de Beek continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y no volverá, como mínimo, hasta el mes de mayo. Además, el joven Ricard Artero, operado del tobillo, sigue sin una fecha concreta para su regreso.

A estas ausencias se suma la de Azzedine Ounahi, concentrado con Marruecos para disputar la Copa África, que finaliza este domingo 18 de enero. En el capítulo de bajas se sumana Axel Witsel, sufre una lesión en el sóleo, y Abel Ruiz, con problemas en el cuádriceps. Por último, Lass Kourouma no podrá jugar tras ver la tarjeta roja ante Osasuna.

El Espanyol quiere aferrarse a la quinta plaza

Los pericos buscan reencontrarse con la victoria tras no lograrlo ante Barcelona y Levante, aunque mantienen la quinta posición y el sueño europeo sigue intacto. Manolo González introducirá varios cambios, especialmente en la parcela ofensiva.

En portería, Dmitrovic seguirá siendo indiscutible. Los laterales serán Omar El Hilali, apercibido de sanción, y Carlos Romero, uno de los jugadores más destacados de la temporada en su puesto. En el eje de la zaga repetirán Calero y Cabrera. El centro del campo lo formará un tridente equilibrado con Pol Lozano, que regresa al once, Urko González de Zárate y Edu Expósito. En ataque, Tyrhys Dolan partirá desde la izquierda, Pere Milla ocupará la otra banda -también apercibido- y Roberto Fernández será la referencia ofensiva.

El Girona busca la tercera victoria seguida y olvidar el descenso

El equipo de Míchel ha dado un paso adelante tanto en juego como en resultados y confía en prolongar su buen momento. No se esperan grandes cambios respecto a las últimas jornadas.

En portería seguirá Gazzaniga, cada vez más asentado tras un inicio de curso complicado. Los laterales volverán a ser Hugo Rincón y Álex Moreno, con Vitor Reis -a una amarilla de cumplir ciclo- y Daley Blind como pareja de centrales. En el centro del campo, Arnau Martínez se ha consolidado debido a la ausencia de Ounahi, acompañado por Iván Martín y Thomas Lemar en una posición más adelantada. En ataque, Tsygankov y Bryan Gil ocuparán las bandas, con Vanat como referencia en punta.

Onces probables del partido RCD Espanyol - Girona FC, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga

RCD Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero, Romero; Pol Lozano, Urko González de Zarate, Edu Expósito; Tyrhys Dolan, Roberto Fernández y Pere Milla.

Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Arnau Martínez, Iván Martín, Lemar; Tsygankov, Vanat y Bryan Gil.