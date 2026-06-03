Calderón reivindica el fichaje de Cristiano y acusa a Florentino de apropiarse de la operación

El expresidente del Real Madrid muestra los documentos del acuerdo con la estrella portuguesa, entonces jugador del Manchester United, fechados en diciembre de 2008 y presentados ante notario, meses antes del retorno al sillón presidencial del actual mandamás blanco

Imagen de archivo de la presentación de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en 2009.Imago

La campaña electoral del Real Madrid sigue dejando capítulos de alto voltaje y el último tiene como protagonista a uno de los fichajes más importantes de la historia del fútbol: Cristiano Ronaldo.

Calderón enseña los papeles del acuerdo con Cristiano

Ramón Calderón, expresidente del club blanco, ha reaparecido en redes sociales para reivindicar la autoría de la llegada del portugués al Santiago Bernabéu en el año 2009, cargando directamente contra Florentino Pérez por atribuirse una operación que, según sostiene, ya estaba cerrada antes de su regreso a la presidencia. El exmandatario madridista respondió a una publicación relacionada con el astro luso recordando el trabajo realizado por su junta directiva y, especialmente, por Pedja Mijatovic al frente de la dirección deportiva por entonces.

"Supongo que Mijatovic y su equipo, que tanto trabajaron para conseguir traerlo al Real Madrid, habrán visto con indignación cómo Pérez ha tenido la desvergüenza de atribuírselo entre sus grandes fichajes", escribió Calderón en su cuenta personal de X, donde muestra un par de documentos fechados en diciembre de 2008 en los que tanto el Real Madrid como Cristiano Ronaldo dejan por escrito su intención de unir sus caminos a partir de la temporada 2009/2010.

El mensaje no ha tardado en reabrir uno de los debates más recurrentes de la historia reciente del madridismo. ¿De quién fue realmente el fichaje?

Un acuerdo previo al regreso de Florentino

Lo cierto es que Florentino nunca ha negado que fue Ramón Calderón quien encarriló el fichaje de Cristiano Ronaldo puesto que siempre se ha sabido que tenía un compromiso firmado para jugar en el Real Madrid mucho antes de las elecciones de 2009 que devolvieron a Florentino Pérez a la presidencia.

Durante su mandato, entre 2006 y 2009, el dirigente madrileño convirtió al entonces jugador del Manchester United en una prioridad absoluta. El objetivo era incorporar a la gran estrella emergente del fútbol mundial tras su explosión definitiva en la Premier League.

De hecho, Calderón ha recordado en numerosas ocasiones que existía un acuerdo firmado y que incluso fue ratificado ante notario en diciembre de 2008. Según su versión, el Real Madrid ya había pactado tanto las condiciones del futbolista como las bases económicas de la operación con vistas al verano siguiente.

La llegada posterior de Florentino Pérez habría servido para ejecutar una negociación que, según sostiene el expresidente, ya estaba completamente encaminada.

El fichaje que cambió la historia del club

Lo que nadie discute es la trascendencia de aquella incorporación. El 11 de junio de 2009, el Manchester United anunció oficialmente el acuerdo para la venta de Cristiano Ronaldo por 94 millones de euros, una cifra récord para la época.

El portugués aterrizó en el Santiago Bernabéu con apenas 24 años y terminó convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club, liderando una de las etapas más exitosas que se recuerdan en Chamartín. Durante nueve temporadas levantó cuatro Champions League, dos Ligas, dos Copas del Rey y una interminable colección de títulos individuales que le permitieron conquistar varios Balones de Oro vestido de blanco.

Precisamente por la magnitud histórica de aquella operación, la disputa sobre su autoría sigue generando debate más de 15 años después.

Calderón saca pecho de su legado

Las palabras del expresidente llegan además en plena campaña electoral, una momento de incertidumbre y batalla que inevitablemente multiplica la repercusión de cualquier mensaje relacionado a favor o en contra de Florentino Pérez, favorito indiscutible a seguir siendo el dueño del sillón del Bernabéu.

Calderón siempre ha defendido que una parte importante de los éxitos posteriores del Real Madrid tuvieron su origen en decisiones tomadas durante su mandato. No solo por Cristiano Ronaldo, sino también por incorporaciones como Fabio Cannavaro, Marcelo, Pepe, Gonzalo Higuaín, Ruud van Nistelrooy, Arjen Robben o Wesley Sneijder.

Ahora, con Florentino inmerso en una concurrida batalla electoral frente a Enrique Riquelme, el exdirigente vuelve a poner sobre la mesa una cuestión incómoda para el actual presidente, que ha desplegado una lona con las grandes estrellas contratadas bajo su mandato incluyendo a CR7 entre sus conquistas.