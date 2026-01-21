Carragher carga duramente contra Vinicius: "Es una de las mayores vergüenzas por las que el entrenador perdió su trabajo"

El exfutbolista habló del momento que atraviesa el brasileño en el Real Madrid, donde fue pitado por el Bernabéu el pasado sábado y al que le considera uno de los culpables de la temprana destitución de Xabi Alonso

Vinicius está viviendo una de sus temporadas más complicadas en el Real Madrid. La incertidumbre con su renovación y los problemas a nivel deportivo le han costado los pitos por parte de la afición del Bernabéu, mayoritariamente en el partido contra el Levante. Además, la destitución de Xabi Alonso y los 'pinchazos' ante el Barcelona y Albacete han provocado un mar de dudas, pese a que el brasileño se reivindicó en la goleada al Mónaco. No obstante, Carragher, exfutbolista, ha cargado duramente por sus últimas actuaciones.

Carragher, sin pelos en la lengua hablando de Vinicius

Vinicius se reivindicó ante el Bernabéu en la victoria del Real Madrid contra el Mónaco. El jugador tenía una "deuda pendiente" tras la pitada que recibió ante el Levante y no se cansó de intentarlo de todas las maneras en el duelo de la jornada 7 de la UEFA Champions League. De esta manera, el brasileño se fue del estadio merengue recibiendo el premio al MVP del partido, tras firmar un gol y tres asistencias en los 90 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. Por otra parte, el '7' sigue pendiente de firmar su renovación con el conjunto blanco, con el que acaba contrato en junio de 2027. Ante todo ello, el futbolista de 25 años se mostró muy claro tras finalizar el encuentro frente al equipo francés, consciente de que "no hay prisa", de aquí al próximo año. Sin embargo, pese a ser el mejor en el choque de ayer de la Copa de Europa, Vinicius no evitó las críticas tras sus últimas actuaciones tanto fuera como dentro del campo.

En este sentido, Carragher, exfutbolista del Liverpool, habló sin tapujos de la situación de Vinicius en el Real Madrid en el programa CBS Sports Golazo, destacando el hecho por el cuál el Bernabéu le pitó: "La razón por la que es Vinícius es porque él es el mayor problema. Es una de las mayores vergüenzas por las que el entrenador perdió su trabajo". Además, el exjugador siguió insistiendo sobre el brasileño en su explicación de la destitución de Xabi Alonso del conjunto blanco: "En el partido contra el Barcelona al inicio de esta temporada, que el Real Madrid ganó, lo sacaron tarde en el partido, el técnico estaba intentando asegurar el resultado, asegurarse de que ganaran. Vinicius Júnior se enfada, empieza a gesticular, a lanzar los brazos, diciendo que no va a firmar un nuevo contrato mientras Alonso siga”

Carragher explica una de las razones de la destitución de Xabi Alonso

Además, Carragher recordó el comunicado que Vinicius publicó tras su enfado al ser sustituído en el Clásico ante el Barcelona: "Luego publica un comunicado después del partido en el que se disculpa con los aficionados, se disculpa con los jugadores, pero no se disculpa con el entrenador. Por eso Xabi Alonso perdió su trabajo, porque Florentino Pérez está aterrorizado de que uno de los mejores jugadores del mundo no firme un nuevo contrato".

Por último, Carragher valoró la imagen que se vivió el pasado sábado de Vinicius llorando en el túnel de vestuarios del Bernabéu: "No empiecen a llorar en el túnel. Esa es la razón por la que despidieron a Xabi Alonso. Yo sé que así es como funciona. Nada de simpatía. Lo que estoy diciendo es que los aficionados ya van contra ellos, básicamente. Xabi Alonso fue una leyenda del Real Madrid, no como entrenador, sino como jugador, y ganó la Champions League allí, también ganó la liga. Obviamente es un joven entrenador de primer nivel, aprendiendo su camino. Otros jugadores lo han hecho en el pasado y el entrenador ha perdido su trabajo. Xabi Alonso lo sabe, sabe a lo que se enfrenta. Pero no empiecen a llorar en el túnel. Dios mío".