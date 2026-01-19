La primera convocatoria de Arbeloa para la Champions League presenta un contratiempo importante

El técnico del Real Madrid ha dado su primera lista de convocados para la Champions League y en ella no ha podido entrar el brasileño Rodrygo

Comienza la andadura de Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, en la Champions League. La competición más deseada por los blancos y por la que, a fin de cuentas, será la que evalúe al salmantino como entrenador de los blancos.

Y en su primera convocatoria para la Liga de Campeones, para medirse frente el Mónaco, no ha podido incluir al brasileño Rodrygo Goes. Asimismo, tampoco podrá contar con Álvaro Carreras por sanción ni con los también lesionados Éder Militao, Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy. Brahim Díaz tampoco llegará a tiempo al estar todavía concentrado con Marruecos tras la final de la Copa de África.

Por contra, recupera a Andriy Lunin y efectúa cambios en la convocatoria en la presencia de canteranos. Se caen David Jiménez, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios, para dar entrada a Pol Fortuny y Daniel Mesonero.

El estado de Rodrygo y la convocatoria al completo del Real Madrid

En la tercera convocatoria del nuevo técnico madridista no ha podido incluir a Rodrygo, pese a que el brasileño regresó el lunes a la dinámica de grupo y probó sensaciones en vísperas del duelo europeo. Tras el fuerte golpe que arrastra de la Supercopa, Arbeloa decidió esperar para su regreso y aplazarlo para el próximo sábado, ante el Villarreal en LaLiga.

La convocatoria del Real Madrid para medirse al Mónaco en la séptima jornada de la Liga de Campeones la integran los porteros Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas: Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen y Fran García; los centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Pol Fortuny y Mesonero; y los delanteros Vinícius, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.

Arbeloa señala "campañas organizadas" contra el Real Madrid

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, recordó que los grandes éxitos del club blanco llegaron con el impulso de la afición del Santiago Bernabéu, a la que pidió su apoyo ante el Mónaco, y dijo que huyan de "campañas para debilitar" que están "organizadas".

"Repito lo que dije el otro día tres veces e igual no ha quedado muy claro. Como canterano, como jugador y sobre todo ahora como entrenador, respeto muchísimo la opinión del Bernabéu y al público. Que expresen su opinión como consideren. Creo que las pitadas debilitan al equipo y al Real Madrid", expuso en la rueda de prensa previa al partido de la Liga de Campeones previa al partido contra el Mónaco.

"Sé que hay campañas para debilitar al Real Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar. El máximo respeto y agradecimiento al Bernabéu, porque conmigo siempre se han portado excepcional y quieren lo mismo que yo, ganar títulos", añadió.

Tras caer de la Copa del Rey en Albacete el día de su estreno, Arbeloa se quedó con la reacción de sus jugadores en LaLiga frente al Levante, para estrechar a un punto la desventaja con el Barcelona, y prometió que sus jugadores lo darán todo para recuperar el apoyo de su estadio.

"He venido a luchar por todos los títulos. Es el objetivo, vamos a hacer todo lo que haga falta para pelear por ellos. Y nos encantaría que la afición estuviese de nuestro lado porque sin ellos no tenemos muchas posibilidades. Cuando el Real Madrid ha conseguido títulos en gran parte ha sido porque el Bernabéu ha hecho mucha fuerza, ha estado de lado de sus jugadores y les ha ayudado. Se habla de remontadas mágicas y cualquier rival habla del ambiente que es capaz de crear el Bernabéu. Es lo que queremos y es trabajo nuestro devolverles esa alegría para que nos den ese apoyo", finalizó el salmantino.