Manolo Lama carga contra los jugadores del Real Madrid: "Echaron a Zidane, luego no valía Ancelotti y tampoco Xabi Alonso"

El periodista salió en defensa del técnico tolosarra y desveló detalles del por qué del mal momento del equipo esta temporada, recalando principalmente la falta de actitud en los futbolistas de la plantilla

La reunión mantenida en el Santiago Bernabéu, tras la derrota ante el Celta, para tratar el futuro de Xabi Alonso está dejando diferentes opiniones a favor y en contra de su destitución. El técnico del Real Madrid, que se estrenó en el banquillo merengue en el pasado Mundial de Clubes de verano, podría estar ante sus últimos días en Chamartín si el resultado en el duelo contra el Manchester City no termina saliendo favorable. Por ello, periodistas como Manolo Lama han alzado la voz y cargar contra los jugadores de la plantilla por, entre otros motivos, falta de actitud.

Manolo Lama sale en defensa de Xabi Alonso

Manolo Lama ha hablado muy claramente sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid, que podría tener las horas contadas en el banquillo tras una reunión entre los dirigentes de la entidad el pasado domingo en el Santiago Bernabéu: "Primero echaron a Zidane, luego no valía Ancelotti, ahora parece que tampoco Xabi Alonso, curiosamente continúan los jugadores. Es muy importante la actitud de los jugadores. El año pasado defendía a Ancelotti y este voy a hacer lo mismo con Xabi Alonso. En un equipo de megacracs, los máximos responsables son los jugadores. La primera parte la han tirado a la basura, caminando por el campo, pensando que ya llegará el gol y que lo importante era lo del miércoles". Además, el periodista hizo hincapié dio un detalle en la forma de juego del conjunto blanco: "Los equipos que juegan con la defensa adelantada le sirven al Madrid para darse festines con Mbappé y Vinicius corriendo. El Celta le ha hecho el partido complicado. Y luego, el Madrid tiene un problema de creación de fútbol enorme".

Por ello, el Real Madrid afronta en el día de hoy contra el Manchester City una prueba de fuego, el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Champions League. Xabi Alonso se mostró con "ganas", en la rueda de prensa previa al choque ante los de Guardiola, de que llegue el momento en el que ruede el balón esta noche, en el que sabe que el conjunto blanco se juega más que tres puntos ante un equipo que viene de ganar sus tres últimos partidos en la Premier League. En este sentido, los 'citizen' llegan con bajas de Stones y Rodri, que sigue sufriendo molestias musculares que le están impidiendo tener continuidad esta temporada.

Cuatro partidos para despedir el año cambiando la imagen del Real Madrid

El Real Madrid encara un final de mes de diciembre con dos partidos en el Santiago Bernabéu y dos a domicilio. En primer lugar, los de Xabi Alonso tendrá la difícil prueba de batir al Manchester City de Guardiola esta noche, con el objetivo de consolidar su permanencia en el top-8 de la clasificación. Tras ello, el conjunto blanco viajará hasta Vitoria para medirse al Alavés, en un duelo marcado por las bajas en defensa, ya que Carreras y Fran García fueron expulsados contra el Celta de Vigo. Por otro lado, los merengues se estrenarán esta campaña en Copa del Rey, ante el Talavera, antes de cerrar el año en Chamartín con la visita del Sevilla.