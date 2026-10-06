Mourinho 'ficha' a la perla que descubrió el Granada y que el Real Madrid firmó a precio de ganga

Ante las bajas en defensa de cara el encuentro ante el Villarreal, el técnico portugués ha llamado a filas al joven Oscar Naasei, que aterrizó hace poco más de un mes en la 'casa blanca' para reforzar al Castilla

Tras el superparón liguero motivado por los compromisos de las selecciones, el Real Madrid ha completado este martes su segunda sesión de trabajo de la semana de cara al choque del próximo sábado, a las 21:00 horas, ante el Villarreal. Una cita en la que los blancos están obligados a vencer, tras su derrota en el derbi ante el Atlético, y a la que llegan con problemas en el eje de la zaga.

A la sanción de Huijsen, expulsado ante el conjunto colchonero, se suman la lesión de Asencio, que estará entre dos y cuatro meses de baja por la fisura en la tibia de la pierna derecha que arrastra desde la pasada temporada y de la que será operado ahora; el estado del renqueante Militao, que sigue trabajando para recibir el alta; y las molestias de Konaté, que fue desconvocado por Francia tras sufrir una lesión en la rodilla derecha de la que se viene recuperando.

Ante tal situación, José Mourinho, que aún no sabe si podrá el internacional galo podrá llegar a tiempo, busca un compañero para Rüdiger en el centro de la defensa. Para ello, la opción con más fuerza es la de recolocar a Tchouaméni, que ya conoce dicha posición. Sin embargo, también mira a la cantera para disponer de más alternativas. Ahí están los nombres de Mario Rivas y Joan Martínez. Pero en la sesión de hoy, los focos han apuntando a Oscar Naasei.

La trayectoria de Oscar Naasei: descubierto en Ghana por el Granada

No es la primera vez que el joven central ghanés de 21 años y 185 centímetros de altura, que también puede actuar como lateral derecho, participa en un entrenamiento a las órdenes del técnico portugués. Sin embargo, en este caso su presencia resulta más relevante por las bajas en la zaga, lo que podría propiciar su primera convocatoria poco más de un mes después de aterrizar en el Real Madrid.

El Real Madrid pagó 2 millones de euros más variables

Nacido en 2005 e internacional absoluto en una ocasión, Naasei fue reclutado el pasado verano para formar parte del Castilla, donde se ha convertido en un baluarte para Julián López de Lerma, que lo ha utilizado en seis partidos en Primera RFEF y le ha dado la titularidad en cinco de ellos. Se trata de un fichaje con una evidente visión de futuro por el que la entidad presidida por Florentino Pérez pagó dos millones de euros más variables a finales de agosto, llegando a un acuerdo con el Granada para abonar un precio muy inferior al de su cláusula de rescisión, que ascendía a 10 millones.

El club nazarí, por su parte, por su parte, lo había descubierto en su país hace tres años, incorporándolo en la 23/24 a su equipo juvenil procedente del Emmanuel City. Ya esa primera campaña debutó en el primer filial del Granada y en la siguiente, Fran Escribá le hizo dar el salto a Segunda división, aunque fue la pasada campaña cuando se asentó en el cuadro andaluz bajo la batuta de Pacheta, con el que disputó 39 partidos.

Dijo 'no' al Rayo Vallecano para jugar en Primera división

Este mismo curso, sin ir más lejos, ya había tomado parte en las dos primeras jornadas de la Categoría de Plata. Y aunque también llamó a su puerta el Rayo Vallecano para ofrecerle dar el salto a Primera división, el defensor ghanés prefirió jugar dos categorías más abajo. Una confianza ciega en sus posibilidades que puede llevarle de golpe a estrenarse con todo un Real Madrid.