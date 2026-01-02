Rodrygo busca cerrar su salida del Real Madrid y acelera para tener un nuevo representante

El extremo del conjunto de Xabi Alonso, sin agente desde 2022, tiene claro que su futuro no pasa por continuar en la entidad merengue más allá del próximo mercado de fichajes de verano, aunque el brasileño saldría ahora en enero, pero la lesión de Mbappé deja improbable este movimiento

Los jugadores brasileños del Real Madrid viven sus momentos más complicados en el club. Militao sufrió una rotura del bíceps femoral y le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta finales de marzo. Endrick se marchó cedido al Olympique de Lyon ante la falta de minutos con Xabi Alonso y Vinicius, que ayer lanzó un mensaje en redes sociales, sigue sin aceptar la oferta de renovación. Por otro lado, Rodrygo parece tener claro su futuro, que no es seguir ligado a la entidad merengue. De hecho, el extremo ya acelera su salida del conjunto blanco.

Rodrygo, muy cerca de tener un nuevo representante

La situación de Rodrygo puede dar un giro de 180 grados en los próximos meses. El futbolista del Real Madrid tiene contrato hasta junio de 2028 y, a falta de dos años, el jugador brasileño ya tendría decidido salir del conjunto de Xabi Alonso, con una decisión que lleva tomada desde hace varios meses, tal y como ha explicado el Diario Sport. Además, el mismo medio informa que el extremo de 24 años saldría ya del club en este mercado de fichajes de enero, pero la reciente lesión de Mbappé 'obliga' al internacional con Brasil a ser parte de la plantilla hasta final de temporada. Por ello, el jugador apunta a ser titular, sin ir más lejos, en el encuentro de este domingo contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Junto a él, Gonzalo García y Vinicius podrían entrar en el once inicial, contando con la baja del francés y la marcha de Endrick al Olympique de Lyon en forma de cesión hasta la finalización de la presente campaña.

Por otra parte, Rodrygo viene de ser una de las mejores noticias del Real Madrid en el cierre de 2025. El jugador brasileño acabó el pasado año con dos goles y una asistencia en el mes de diciembre, acabando con una racha negativa e histórica de cara a puerta en el conjunto de Xabi Alonso. De esta manera, su protagonismo en esta segunda parte de la temporada podría ser clave para el futuro del futbolista, que podría decidir cumplir los dos años que le restan de contrato y quedarse en la entidad merengue. Además, la salida de Endrick evita más competencia en la parcela ofensiva, aunque su marcha se debió precisamente a su falta de minutos.

Rodrygo vive meses decisivos en el Real Madrid

En este caso, Rodrygo afronta unos meses determinantes, en los que deberá empezar dando el paso ante la lesión de Mbappé, que le dejan a él y a Vinicius como principales protagonistas en la zona de ataque. Además, la prueba no será nada fácil, ya que el domingo visita el Real Betis el Santiago Bernabéu, acusado por las bajas de Amrabat y Abde, que están disputando la Copa África con Marruecos, al igual que Brahim. Tras ello, el Real Madrid encarará la Supercopa de España, donde se tendrán que ver las caras con el Atlético de Madrid en semifinales.