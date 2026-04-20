Guiño del Racing a Karrikaburu: un campeón sin protagonismo

El delantero está disfrutando de la Copa del Rey que ha ganado la Real Sociedad, pero el futbolista tiene el sabor amargo de no estar jugando prácticamente nada en esta temporada. Su futuro, cuando le queda un año de contrato, está cada día que pasa más claro

La Real Sociedad entrenada por Pellegrino Matarazzo ha demostrado ser un equipo muy competitivo y que es capaz de batir a cualquier rival por muy bueno que sea, tal y como ha quedado patente en la final de la Copa del Rey en la que superó al Atlético de Madrid. Es por ello que es muy difícil contar con minutos y, por tanto, no todos los jugadores tienen hueco. Uno de estos futbolistas es Jon Karrikaburu que está disfrutando del título copero, pero sin haber tenido protagonismo. El futbolista, que ha sido felicitado por su antiguo equipo, el Racing de Santander, apunta a salir en el próximo mercado de fichajes de verano.

El Racing, que quiso a Karrikaburu en el pasado invierno, felicita al delantero de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha ganado la Copa del Rey 2025/2026 lo que ha provocado que reciba una multitud de felicitaciones de casi todos los equipos del fútbol español. Uno de ellos es el Racing de Santander que aprovechando el título logrado por el club vasco también le ha mandado un mensaje a Jon Karrikaburu, quien estuvo en sus final la pasada temporada.

"¡Enhorabuena por el título, en especial a nuestro excompañero Jon Karrikaburu!", ha escrito de manera pública el Racing de Santander en sus redes sociales.

Un guiño para un delantero que no es que esté viviendo su mejor temporada ya que Karrikaburu no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo. El de Elizondo, que tuvo la oportunidad de salir en el pasado mercado de fichajes de invierno, decidió quedarse en la Real Sociedad, pero con el técnico de Estados Unidos no está teniendo oportunidades de demostrar su valía.

De hecho, Karrikaburu o se queda en el banquillo o directamente no va convocado. El delantero es campeón de la Copa del Rey, pero en esta competición sólo ha disputado un total de 24 minutos en el partido de dieciseisavos de final contra el CD Eldense. Y ese encuentro fue cuando aún no había llegado Pellegrino Matarazzo. De este modo, el futuro de Jon Karrikaburu está más que claro.

Jon Karrikaburu, en la rampa de salida de la Real Sociedad

Jon Karrikaburu, de 23 años, apunta a ser uno de los descartes que realice la Real Sociedad de cara a la próxima temporada. El delantero no ha tenido minutos en esta temporada y el club vasco le va a buscar una salida.

A Karrikaburu le resta aún un año de contrato con la Real Sociedad, hasta el 30 de junio de 2027. No le van a faltar propuestas al delantero que cuenta con buen cartel en Segunda división, sobre todo, en donde brilló con el Racing de Santander, precisamente, la pasada temporada con el que marcó 9 goles y dio 5 asistencias.

El Racing de Santander fue uno de los equipos que sondeó la opción de fichar a Jon Karrikaburu el pasado invierno, pero finalmente el club cántabro se decantó por hacerse con los servicios de Manex Lozano, ahora mismo lesionado de gravedad.