La situación de Turrientes en el mercado de fichajes puede dar un giro total

El centrocampista de la Real Sociedad fue una de las grandes novedades en el primer once titular por el que apostó el nuevo entrenador Pellegrino Matarazzo. El canterano valora salir en el mercado de fichajes de invierno, pero ahora todo queda más en el aire que nunca

Turrientes fue una de las sorpresas en el once titular de la Real Sociedad en el partido contra el Atlético de Madrid.Cordon Press

Más allá de los nombres que se saben que no entran en los planes de la Real Sociedad, Umar Sadiq o Luka Sucic principalmente, otro de los futbolistas que despierta una gran expectación de cara al mercado de fichajes es Beñat Turrientes. El centrocampista estaba sopesando seriamente en cambiar de aires debido a que no estaba jugando casi nada con Sergio Francisco, pero ahora con Pellegrino Matarazzo como técnico su situación de cara a este mes de enero puede dar un giro total.

Pellegrino Matarazzo apostó por Beñat Turrientes en su estreno como entrenador de la Real Sociedad

Beñat Turrientes fue la gran novedad de la alineación titular de la Real Sociedad en el partido contra el Atlético de Madrid que supuso el estreno de Pellegrino Matarazzo como entrenador del equipo txuri-urdin. Sin duda, Turrientes se vio beneficiado por la sanción que tenía que cumplir Jon Gorrotxategi y por la lesión de Yangel Herrera para partir de inicio. El centrocampista aprovechó la oportunidad y dio un gran nivel durante los 72 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, momento en el que fue relevado por su compañero Pablo Marín.

Beñat Turrientes, que tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030, sólo ha disputado hasta el momento en esta temporada 526 minutos repartidos en 11 partidos oficiales. Un bagaje escaso para un centrocampista que tiene sobre la mesa la opción de cambiar de aires en este mes de enero. Una posibilidad que ahora queda más en el aire que nunca, aunque Turrientes esperará si ha jugado porque de verdad Pellegrino Matarazzo confía en él o debido a la baja de Gorrotxategi.

Turrientes tiene pretendientes, como CA Osasuna, durante este mercado de fichajes de invierno

La situación de Beñat Turrientes en la Real Sociedad durante esta temporada no ha pasado desapercibida para muchos otros clubes. A pesar de que el futbolista, de 23 años, ha jugador poco, tiene mucho cartel en el fútbol español y opciones no le faltarían si decide cambiar de aires finalmente.

Por el momento, Beñat Turrientes ha dejado en pausa cualquier movimiento a la espera de que sucedan los acontecimientos en una Real Sociedad que con Pellegrino Matarazzo como entrenador puede estar sujeta a cambios en la plantilla. CA Osasuna es uno de los equipos que se ha mostrado interesado en hacerse con los servicios de Turrientes, siempre en calidad de cedido, en semanas anteriores. No fue el único equipo que quiso al canterano txuri-urdin ya el pasado verano el RC Celta también lo sondeó.