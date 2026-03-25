Toshack afronta una dura batalla por su salud: sufre una "terrible" enfermedad

El hijo del mítico ex entrenador galés, de 77 años, ha desvelado que su padre sufre demencia, algo que afecta especialmente de momento a su memora a la corto plazo

Han transcurrido más de 40 años desde que se sentó por vez primera en el banquillo del viejo Atocha. Pero la figura de John Benjamin Toshack sigue muy presente en Donostia y en el seno de la familia txuri urdin. Por ello, todos en el seno de la Real Sociedad se han llevado han torcido el gesto al conocer que el mítico ex entrenador galés, de 77 años, sufre demencia, que afecta de manera progresiva a su memora y capacidades cognitivas. Así lo ha desvelado su hijo Cameron.

“Es una enfermedad terrible. Lo vemos en la memoria a corto plazo: hablo con él casi todos los días y si hablamos por la tarde, es posible que no recuerde que también hablamos por la mañana”, señaló en una entrevista concedida al Daily Mail, donde no obstante desveló el contraste existente con respecto a los recuerdos de su etapa tanto de futbolista como de entrenador.

“Si le pregunto sobre sus días en Liverpool, San Sebastián o Madrid, los detalles son sorprendentes. El otro día me habló de un partido del Real Madrid contra el Milan de Sacchi y cómo modificó su centro del campo para lidiar con Marco van Basten. Es como si el partido hubiese sido ayer, su memoria era muy nítida", explicó el hijo del ex técnico, que el pasado mes de septiembre fue homenajeado por la entidad donostiarra con motivo de la visita del Real Madrid a Anoeta.

El homenaje de la Real Sociedad

Emocionado por el cariño de la afición, Toshack saltó al césped junto a su familia y recibió de manos del presidente, Jokin Aperribay, la insignia de oro y brillantes del club en un homenaje al que se sumaron Sergio Francisco y Xabi Alonso, al que el galés repescó de su cesión en el Eibar para convertirlo en un fijo en su equipo con solo 19 años. Por ello, el ex preparador blanco nunca ha escondido su admiración por el que fue su primer entrenador en la elite.

Una exitosa trayectoria como jugador y entrenador

En su etapa como futbolista, tras despuntar en el Cardiff City, el ex técnico txuri urdin brilló en las filas del Liverpool, con el que jugó 247 partidos y anotó 96 goles, conquistando dos Copas de Europa, dos Copas de la UEFA o tres Premier League. Aunque su carrera se vio truncada pronto por las lesiones y con solo 28 años se marchó al Swansea, que militaba en la cuarta división inglesa, para ejercer como entrenador-jugador.

El segundo técnico con más partidos en la Real Sociedad

En el equipo galés hizo historia al lograr tres ascensos y llevarlo hasta la Premier League por vez primera, conquistado también tres Copas de Gales, aunque luego también le tocó vivir dos descensos. Fue entonces cuando comenzó un largo periplo lejos de las islas que le llevó en primer lugar al Sporting de Portugal, aterrizando en 1985 en una Real Sociedad a la que dirigió en 386 encuentros oficiales a lo largo de tres etapas diferentes (85-89, 91-94 y 01-02). Unos números que le colocan como el segundo entrenador que más veces se ha sentado en su banquillo, solo por detrás Benito Díaz.

Más éxitos en LaLiga con Real Madrid y Deportivo de La Coruña

Con el cuadro donostiarra levantó la Copa del Rey en 1987, siendo subcampeón al año siguiente tanto en LaLiga y como en el torneo del KO. Además, en España también pasó por las filas del Real Madrid en dos etapas (89/90 y 1999), donde conquistó LaLiga; el Deportivo de La Coruña (95-97), ganando la Supercopa de España; y el Real Murcia (2004).

Lejos de nuestro país, por su parte, también tuvo breves pasos por el Besiktas turco, el Saint-Étienne francés o el Catania italiano, y ya en la recta final de su carrera afrontó aventuras más exóticas en el Khazar Lankaran de Azerbaiyán, el Wydad Casablanca de Marruecos y Tractor Sazi FC de Irán, su última parada en 2018. Todo ello, sin olvidar su paso por las selecciones de Gales y Macedonia.

"La Real Sociedad significa mucho para mí"

Pero en su larga y exitosa trayectoria, el club txuri urdin siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón. "La Real Sociedad significa mucho para mí. Cada vez que vuelvo a San Sebastián noto a la gente en la calle que me quiere hablar. He tenido mucha fortuna en el fútbol, pero ir a la Real es de las cosas más afortunadas que he tenido. Al final fueron tres etapas que pasaron volando”, señaló con motivo de su homenaje en Anoeta. Ahora, lejos de los focos, comienza una dura batalla en su vida.