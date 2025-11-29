El central de la Real Sociedad regresa tras su lesión, pero lo hace apercibido y en caso de recibir la quinta amarilla será baja para el derbi vasco ante el Alavés. Sergio Francisco baraja las opciones para la defensa del conjunto donostiarra

La Real Sociedad afronta la jornada 14 de LaLiga con un reto de altura para Sergio Francisco. Tras su gran victoria ante Osasuna y auparse, aún más, en la tabla clasificatoria tras un comienzo de temporada negro, el combinado vasco se medirá al Villarreal de Marcelino García Toral, que llega en una gran racha de resultados en LaLiga. Para el duelo, la Real Sociedad recupera a Zubeldia que había estado de baja por culpa de una lesión que le ha hecho estar ausente en el choque ante Osasuna. La vuelta de Zubeldia conlleva un riesgo extra para la Real Sociedad ya que el jugador está apercibido y si ve la tarjeta amarilla se perderá el duelo de la siguiente jornada ante el Alavés.

Zubeldia llega apercibido al choque frente al Villarreal

Aunque la Real Sociedad celebra el regreso de Zubeldia que ha sido la nota positiva de la semana tras la lesión de Oyarzabal, el central deberá andarse con pies de plomo si no quiere perderse el choque ante el Alavés de la jornada 15, un derbi muy esperado tanto en San Sebastián como en Vitoria. El zaguero llega apercibido a un duelo muy exigido como es el de este fin de semana ante el Villarreal, por lo que en caso de ver la quinta amarilla de la temporada, se perderá por sanción el duelo vasco. Zubeldia lleva apercibido desde la jornada 9, que fue cuando vio su última cartulina amarilla ante el Celta de Vigo. Desde entonces, el central no ha vuelto a ser amonestado por el colegiado sumando tres partidos consecutivos sin ver la quinta amarilla. En caso de disfrutar de minutos ante el Villarreal, Zubeldia jugará con la presión de perderse el derbi vasco ante un Alavés que llega sin apercibidos al duelo frente al Barcelona de la jornada 14 de LaLiga.

Sergio Francisco tiene la última palabra con Zubeldia

Ahora, las dudas acerca de su titularidad rondan la cabeza de Sergio Francisco que estudia las opciones en defensa para el duelo ante el Villarreal. Con Zubeldia recuperado, todo hace pensar que el zaguero estará presente en la línea defensiva de la Real Sociedad, aunque todo dependerá de la decisión que tome el técnico donostiarra que sigue sin dar pistas acerca del once inicial. Quién seguro estará es Jon Martín. El joven defensor se ha vuelto una figura intocable en el centro de la zaga para la Real Sociedad que ha encontrado en Jon Martín un amuleto. Desde que regresó al once titular, el equipo vasco no ha vuelto a perder, sumando 3 victorias y un empate.