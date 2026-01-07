Acuerdo cerrado y oficial entre Huesca y Cádiz

El cuadro de Jon Pérez Bolo ha anunciado a Efe Aghama, que llega en calidad de cedido desde el Nuevo Mirandilla

El mercado de fichajes de invierno empezó el pasado 2 de enero en España. En LaLiga Hypermotion ya son muchos los equipos que han confirmado algún movimiento o están a punto de cerrarlo. Este mismo miércoles, el Huesca de Jon Pérez Bolo anunció la llegada del extremo nacido en Nigeriam, Efe Aghama.

El habilidoso y veloz jugador que estará en calidad de cedido en el Huesca hasta el final de la presente temporada, llega desde el Cádiz. El nigeriano de 21 años llegó al Cádiz el pasado verano con la temporada empezada y tras disputar las tres primeras jornadas en las filas del Ceuta de José Juan Romero, con el que debutó en Segunda división.

Acuerdo entre Huesca y Cádiz por la cesión de Efe Aghama

De este modo, Efe Aghama tendrá la oportunidad de jugar hasta en tres equipos de LaLiga Hypermotion esta temporada como son los anteriormente citados Ceuta y Cádiz, y el Huesca, donde llega para tratar de encontrar más minutos a las órdenes de Jon Pérez Bolo. Como curiosidad añadida, Efe Aghama podrá vivir el choque entre Huesca y Cádiz en el lado diferente al que lo vivió en la primera vuelta cuando jugó poco más de un cuarto de hora con la camiseta del Cádiz. También tendrá opciones de medirse al Ceuta en la jornada 26, algo que no pudo hacer cuando vestía la camiseta del Cádiz por lesión.

El comunicado del Huesca sobre la cesión de Efe Aghama

El Huesca informó este miércoles sobre la cesión de Efe Aghama procedente del Cádiz del siguiente modo: "Efe Aghama (Nigeria, 2004) es nuevo futbolista de la SD Huesca y llega cedido desde el Cadiz CF hasta final de temporada. Se trata de un futbolista de banda que destaca por su velocidad y desequilibrio. Esta temporada realizó su debut en Segunda División. Comenzó el curso en la AD Ceuta, donde tuvo un destacado papel que le llevó a ser traspasado al Cádiz CF. En total, ha disputado 16 partidos en lo que va de campeonato, entre Liga y Copa del Rey, anotando un gol".

El Huesca, pendiente del mercado de fichajes de invierno

El Huesca está siendo uno de los protagonistas del mercado de fichajes de invierno ya que además de la incorporación ya confirmada de Efe Aghama, en El Alcoraz están muy pendientes del futuro de Jorge Pulido. El capitán y leyenda del Huesca tras varias temporadas, podría salir en este mercado de fichajes de invierno si el Almería accede a las pretensiones económicas de los azulgranas.

Si el Almería finalmente no paga lo que pide el Huesca (en torno al millón y medio de euros), Jorge Pulido llegaría a territorio indálico a partir del 1 de julio una vez que Pulido cumpla su contrato en El Alcoraz tal y como adelantó hace algunos días el periodista italiano Fabrizio Romano.