Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Córdoba y el tropiezo del Cádiz

Este sábado se vivió una jornada apasionante en LaLiga Hypermotion. En la jornada 26 de Segunda división de este sábado se vivieron cuatro duelos diferentes en los que se marcaron once goles y que contó solo con un partido en el que no se celebró ningún tanto. Se midieron Córdoba y Leganés, Burgos y Cádiz, Cultural Leonesa y Real Zaragoza, Granada y Real Valladolid.

Córdoba 2-1 Leganés

El Córdoba sumó este sábado tres puntos vitales ante el Leganés que le permiten mantener la pugna por los puestos de promoción de ascenso, pese a contar con un partido menos, en un duelo vibrante marcado por la intervención decisiva del videoarbitraje en los dos tantos locales.

Burgos 1-1 Cádiz

El Burgos se tuvo que conformar en un empate ante el Cádiz (1-1) en un partido en el que se quedó a centímetros de culminar una remontada que mereció por juego, ocasiones y empuje, pero el Cádiz sobrevivió al asedio final de los locales. El empate supo a alivio para el conjunto andaluz y a frustración para un blanquinegro, que dominó largos tramos del choque y tuvo la victoria en la última acción.

Cultural Leonesa 0-0 Real Zaragoza

El choque entre Cultural Leonesa y Real Zaragoza dejó unas tablas en el marcador (0-0) que no dejaron satisfecho a ninguno de los dos equipos, sumidos en sus respectivas malas dinámicas, acentuadas en los locales por el error en un lanzamiento de penalti en la primera mitad, ejecutado por Rubén Sobrino, que dieron aire a los maños, superiores en la reanudación.

Granada 5-1 Real Valladolid

El Granada sumó su segunda victoria consecutiva como local y se aleja de la zona de descenso al vencer este sábado en el Nuevo Los Cármenes por 5-1 al Valladolid, que enlaza cuatro derrotas consecutivas aunque se mantiene en puestos de permanencia. El equipo rojiblanco empezó el partido lanzado y marcó tres goles en medio hora, aparte de acumular alguna ocasión más, aprovechando la debilidad defensiva de un Valladolid paupérrimo en casi todo, especialmente a balón parado.

