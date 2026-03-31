Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Deportivo de La Coruña y el empate del Mirandés en la jornada 33

Este martes dio comienzo la jornada intersemanal, la número 33 de Segunda división y lo hizo con tres encuentros. Se enfrentaron Mirandés y Albacete, Deportivo de La Coruña y Córdoba, Real Valladolid y Cádiz

LaLiga Hypermotion tenía una sorpresa preparada para esta Semana Santa y es que a partir de este martes ha dado comienzo la jornada 33, por lo tanto, de carácter interemanal. Este martes se disputaron tres encuentros en los que se enfrentaron Mirandés y Albacete, Deportivo de La Coruña y Córdoba, Real Valladolid y Cádiz.

Mirandés 1-1 Albacete

El Mirandés y Albacete empataron este martes 1-1 en un partido que el conjunto rojillo dominó gran parte del tiempo y se adelantó con un gol de Javi Hernández, pero un penalti en los minutos finales permitió al equipo visitante rescatar un punto en Anduva.

Deportivo de La Coruña 2-0 Córdoba

El cuadro de Antonio Hidalgo se llevó el triunfo este martes en el duelo ante el Córdoba por 2-0 gracias a los goles de Noubi en el minuto 19 y de Quagliatela en el 30. El conjunto gallego consigue recuperar de este modo la segunda plaza de LaLiga Hypermotion e iguala al Racing de Santander.

El Deportivo de La Coruña tendrá que esperar a los resultados de cántabros e indálicos en la jornada 33 para confirmar si está en disposición de asaltar el liderato el próximo fin de semana. El Córdoba de Iván Ania por su parte suma ya ocho jornadas sin ganar y en las que solo ha sido capaz de acumular un punto. Por lo tanto, los andaluces se quedan de momento a nueve puntos de los puestos de descenso.

Real Valladolid 3-0 Cádiz

El Real Valladolid se ha reencontrado este martes con la victoria después de dos jornadas sin ganar y lo ha hecho a costa de un Cádiz que a pesar de que hace poco más de dos semanas venció al Mirandés con el estreno de Sergio González en el banquillo cadista, sigue sin carburar. El Cádiz con esta derrota se queda con 38 y ocupa la posición número 18 pudiendo terminar la jornada 33 a dos del descenso en caso de triunfo del Real Zaragoza. Los goles para el Real Valladolid los marcaron Chuki por partida doble en el 15 y en el 75. Además, Dawda Camara tuvo la mala fortuna de hacer el 2-0 en propia puerta.

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